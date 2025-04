Braucht Sturm eine eigene Akademie?

Nicht zuletzt ist das Thema Identifikation vor allem für Traditionsvereine wichtig. Den Fans solcher Vereine, liegen nicht nur die Performance der ersten Mannschaft, die Geschichte und die Werte des Klubs oder das Stadionerlebnis am Herzen. Auch die Rahmenbedingungen und die Wertigkeit des eigenen Nachwuchses spielen eine große Rolle. So auch bei der Wiener Austria, wie Robert Urbanek erklärt. "Ich sehe das Thema Identifikation für uns in der Akademie als sehr wichtig an. Die Fans sind am Gesamtkonstrukt und insbesondere auch am eigenen Nachwuchs sehr interessiert. Das gilt gleichermaßen für die Gremien im Klub, die immer wieder starkes Interesse an unserer Arbeit zeigen."

Bei Sturm gab es in den letzten Jahren, den sportlichen Erfolgen geschuldet, wenig Kritik zu hören. Wenn etwas moniert wurde, war es – vor allem unter traditionsbewussten Fans – der geringe Stellenwert des eigenen Nachwuchses. Jahr für Jahr wurden die Chancen für die Jugend in dem Ausmaß geringer, in dem der Erfolg des Klubs größer wurde. Das Thema Identifikationsverlust war durchaus eines, das man an der einen oder anderen Stelle zu hören bekam.

Akademie als Investition für schlechte Zeiten