Innerhalb von 21 Minuten stand das Ergebnis des bestbesuchten nationalen Spiels der Woche fest: 3:0 für den SK Rapid gegen den Grazer AK. Vor 21.681 Zuschauer:innen konnten die Hütteldorfer den Einzug in die Meistergruppe fixieren. Die Entscheidung im zweitbestbesuchten Spiel dauerte deutlich länger. Der SK Sturm Graz konnte das 4:2 gegen den Linzer ASK erst in der Nachspielzeit erzielen. Gemeinsam mit dem 4:1-Sieg von Blau-Weiß Linz gegen den TSV Hartberg (vor 5.000 Fans) beförderten die Blackies die Athletiker in die Qualifikationsgruppe. Hier waren 15.017 Besucher:innen anwesend.

Die durchschnittliche Zuschauer:innen-Zahl des Bundesliga-Grunddurchgangs beträgt 8.199. Insgesamt fanden sich laut den offiziellen ÖFB-Spielberichten 1.082.324 Personen ein.

Mit 2.650 gemeldeten Fans war der 4:0-Sieg der SV Ried gegen den SV Lafnitz in der heimischen Innviertel Arena das bestbesuchte Spiel der 2. Liga, gleich viele kamen zum Duell zwischen WSG Tirol und Austria Wien in der Bundesliga. 3:3 trennten sich der SKN St. Pölten und die nun wohl aus dem Titelrennen etwas verabschiedete Vienna, hier waren 1.260 Interessierte vor Ort.

Von nur drei Spielen in der 2. Liga wurden mehr als 500 gemeldet. Vom Steirerduell Kapfenberg gegen Voitsberg gab es gleich gar keine Zuschauerzahl im offiziellen Spielbericht. Es ist vermutlich nicht notwendig, das weiter zu kommentieren.

Kein Spiel in der Frauen-Bundesliga hatte mehr als 300 Anwesende.

Mit der Regionalliga West hat nun auch die dritte Staffel der dritten Ligen die Frühjahrssaison begonnen. Das bestbesuchte Spiel der Regionalligastaffeln stammt auch aus ebenjener: Austria Salzburg empfing vor 1.220 Fans den Bischofshofener SK, mit einem 3:1-Sieg blieben sie Tabellenführer Imst (2:0 gegen St. Johann/Pongau, vor 600) weiter auf den Fersen. Zwei Regionalliga Mitte-Duelle reihen sich dahinter ein. Vorwärts Steyr und DSV Leoben trennen sich vor 750 Augenpaaren 0:0, FC Hertha Wels blieb gegen die WAC Amateure vor 742 Leuten mit 2:1 siegreich. Bestbesuchtes Spiel der Regionalliga Ost war der 3:1-Sieg der Young Violets auswärts beim Ausweichquartier des Wiener Sport-Clubs in Wien-Ottakring, hier wurden 723 Anwesende gemeldet.

Die meisten Landesklassen spielen wieder und darunter auch, für diese Liste am Wichtigsten, die Regionalliga Tirol (die ja eigentlich per Definition keine Regionalliga ist). Zum Frühjahrsauftakt des FC Wacker Innsbruck gegen den FC Volders finden sich 2.619 Zuschauer:innen ein, mehr als im Bundesligaduell zwischen Austria Klagenfurt und SCR Altach (2.429. 2:2). Die Schwarz-Grünen siegen 7:0 und bleiben weiterhin komfortabel an der Spitze der höchsten Tiroler Spielklasse.

Derbies und Nachbarschaftsduelle gab es im Weinviertel (Mistelbach gegen Neudorf/Weinviertel), Tiroler Oberland (Telfs gegen Silz/Mötz) und in der Südsteiermark (Tillmitsch gegen Gamlitz). Die 500er Marke verpasst haben zwei Nachbarschaftsduelle in Oberösterreich: Bad Ischl gegen Mondsee im Salzkammergut und Andorf gegen SK Schärding im Innviertel fanden beide vor je 450 Fans statt.

Neben dem (in den Heimbereichen) ausverkauften Spiel im Hofmann Personal Stadion fand am Linzer Donaupark auch in einer anderen Sportart ein stark besuchtes Duell statt: die Black Wings Linz empfingen die Graz 99ers in der Viertelfinalserie der ICE Hockey League vor 4.865 Fans und konnten die Serie für sich entscheiden. Doch auch im Futsal war Linz am Sonntag the place to be: im ersten Spiel der Finalserie der 1. Futsal-Liga konnte Diamant Linz vor 900 Anwesenden in der SMS Kleinmünchen 2:1 gegen Stadtrivale Ljuti Krajišnici vorlegen.

Das wahre bestbesuchte Spiel der Woche fand aber in der UEFA Conference League statt. 23.000 Zuschauer:innen fanden sich zum 2:1-Achtelfinalsieg des SK Rapid gegen den FK Borac Banja Luka im Allianz Stadion ein. Für die Hütteldorfer geht es im Viertelfinale im April nun gegen Djurgårdens IF aus Stockholm.