Fan-Check KW10: Grazer Derby on top - aber nur knapp!

14.500 Zuschauer:innen waren's letztlich in Graz-Liebenau zum zweiten Grazer Derby in dieser Saison, da Sturm auf sein Kartenkontingent verzichtet hatte. Der für Gastgeber GAK bittere Spielausgang muss an dieser Stelle sicher nicht erneut aufgerollt werden. Einen souveränen 2:0-Sieg holte Austria Wien in der heimischen Generali Arena in Wien-Favoriten gegen Austria Klagenfurt, hier waren 14.379 Besucher:innen anwesend, das ist nur knapp Platz 2 in der dieswöchigen Liste. Ebenfalls fünfstelligen Publikumsandrang gab es am Linzer Froschberg, vom Last-Minute-2:1-Sieg des Linzer ASK gegen die WSG Tirol wurden 10.900 Anwesende gemeldet.

Vier Spiele in der 2. Liga überschritten die 1.000-er Marke. 1.863 waren's für Austria Lustenau beim 1:0-Sieg gegen den SV Horn im Ausweichquartier in Bregenz. Nur zwanzig Personen weniger fanden sich beim vom Gastgeberverein mit einem Augenzwinkern als "El Danubico" titulierten Duell des Floridsdorfer AC gegen die Vienna ein. Jene 1.843 Fans sahen ebenfalls einen 2:1 Last-Minute-Sieg des Heimteams durch ein absurdes Fallrückziehertor von Lukas Gabbichler. SKN St. Pölten gegen Kapfenberg (3:1, 1.214) und Admira Wacker gegen Schwarz-Weiß Bregenz (3:2, 1.112) belegen die Ränge 3 und 4 in der Zweitligawertung.

Etwas Quellenkritik ist in der Frauen-Bundesliga angebracht. Während vor Ort ungefähr 450 Personen beim Heimspiel von Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen gegen den USV Neulengbach zuwege waren (anlässlich des Weltfrauentages gab es für alle Frauen freien Eintritt), werden im Spielbericht im ÖFB-Datenservice aus welchem Grund auch immer nur 200 Anwesende gemeldet. So war offiziell das Duell der SCR-Altach-Frauen gegen die Frauen der Wiener Austria mit 306 das bestbesuchte Duell in der obersten Spielklasse der Frauen.

Der etwas überraschende 2:0-Auswärtserfolg des Wiener Sport-Club beim aufstiegswilligen SV Oberwart war die bestbesuchte Partie in den Regionalligen, die Südburgenländer meldeten hiervon glatte 1.000 Zuschauer:innen. Immerhin 510 Anwesende meldete der Kremser Sportclub vom 0:0 gegen den SR Donaufeld, bestbesuchtes Spiel in der Regionalliga Mitte war der 2:1-Sieg des USV St. Anna am Aigen gegen Vorwärts Steyr, die Südoststeirer meldeten hier glatte 500 Besucher:innen.

Bestbesuchtes Spiel in den Landesklassen war wenig überraschend das Südweinviertler Derby zwischen dem SV Stockerau und dem SC Korneuburg, 700 Fans sahen hier aber letztlich ein torloses Remis. Im Tiroler Landescup gab es ein hitziges Lokalduell zwischen dem SV Oberperfuss und dem SV Kematen, 650 Schaulustige sahen einen 5:1-Kantersieg der an sich eine Liga weiter unten spielenden Gastgeber. 641 Personen fanden sich zum Frühjahrsauftakt beim Mattersburger SV 2020 gegen den FC Deutschkreutz in der Burgenlandliga ein, das Heimteam blieb mit einem 2:0-Sieg weiter erster Verfolger von Tabellenführer Parndorf. Zwei Lokalduelle in Oberösterreich zwischen Grieskirchen und Andorf im Hausruckviertel und Gunskirchen und SC Marchtrenk im Zentralraum vervollständigen die dieswöchige Liste.

Satte 5.531 Fans fanden am Mittwochabend den Weg in die Merkur Arena nach Graz-Liebenau, um der U19 von Sturm Graz im Achtelfinale der UEFA Youth League gegen Olympiakos aus Piräus auf die Beine zu sehen. In der regulären Liste wäre das Platz 4! Für die Jungblackies nahm das Spiel leider keinen guten Ausgang, sie mussten sich den Griechen im Elfmeterschießen geschlagen geben. Die international als FC Salzburg agierende U19 von Red Bull Salzburg konnte ihre Altersgenossen von Atletico Madrid Tags zuvor in der Red Bull Akademie in Salzburg-Liefering 2:1 besiegen, hier wurden 320 Anwesende gemeldet.

