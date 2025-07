Fan-Check KW30: Randvolles Tivoli überstrahlt alles

Es war ein stimmungsvolles, sehr gut gefülltes Tivoli-Stadion mit zwei lautstarken Fananhängen und so gut wie alle Stimmen zum Spiel merkten an, wie schön das mal wieder war. Der FC Wacker Innsbruck mag gegen den SK Rapid zwar letztlich mit 1:0 verloren haben und in der ersten Runde aus dem Cup ausgeschieden sein, was die Gunst des Publikums betrifft, dürften die Schwarz-Grünen die Gewinner des Wochenendes sein. Klar, unter den 15.753 gemeldeten Zuschauer:innen waren sichtlich nicht nur Anhänger des Heimteams (und des Gästeteams), nichtsdestotrotz war die Kulisse ein beeindruckendes Statement dessen, wie sehr der Verein trotz seiner derzeitigen Unterhaus-Zugehörigkeit noch mobilisieren kann.

Wie so oft in der ersten Cup-Runde sind auch die weiteren gut besuchten Begegnungen meist Gastspiele der großen Bundesligisten bei Unterhaus-Größen oder auf Dorfsportplätzen. 3.650 Besucher:innen sahen den 4:0-Sieg Red Bull Salzburgs bei Union Dietach im Bezirk Steyr-Land, 3.500 Interessierte sahen den 4:0-Sieg des Linzer ASK auf der Hohen Warte als Ausweichquartier des Wiener Sport-Clubs, 2.500 Fans wohnten der überraschenden 3:2-Niederlage von Austria Wien beim bemerkenswert starken Zweitliga-Absteiger ASK Voitsberg bei und 1.499 Anwesende wurden vom 4:0-Sieg Sturm Graz' beim Bischofshofener SK gemeldet.

Im Cup auch immer wieder erfreulicherweise möglich sind Lokalduelle bzw. Derbies zwischen Vereinen, die bereits länger nicht mehr in derselben Liga spielen. So zum Beispiel in Floridsdorf zwischen Regionalligist SR Donaufeld und Zweitligist Floridsdorfer AC. 1.200 Schlachtenbummler:innen sahen das erste Pflichtspiel-Aufeinandertreffen der beiden Platzhirsche im 21. Bezirk seit 2007 (damals noch in der Wiener Stadtliga!). Der FAC setzte sich letztlich deutlich mit 4:0 durch. Auch in der Oststeiermark gab es ein Wiedersehen zwischen Zweitliga-Absteiger SV Lafnitz und Bundesligist TSV Hartberg, jenes Duell gab es aber bereits im Vorjahr. Trotzdem erschienen immerhin 1.000 Anwesende zum 2:5-Sieg der Hartberger.

Traditionell deutlich geringer besucht sind Duelle zwischen zwei Unterhausvereinen. Von den sieben Partien, welche die 500er-Marke nicht überschreiten konnten, waren fünf reine Unterhaus-Duelle. Mit Lendorf gegen Donau Wien (700, 1:2), Gurten gegen Wals-Grünau (580, 6:2) und Oberwart gegen ATSV Wolfsberg (550, 7:0!) konnten aber auch drei solche Paarungen erwähnte Marke überschreiten.

Neben dem ÖFB-Cup fanden auch in mehreren Bundesländern Erst- bzw. Zweitrundenspiele in den jeweiligen Landescups statt. In die Liste geschafft hat es wenig überraschend mal wieder die Union Matrei/Osttirol, zum Duell gegen Dellach/Gail (beide Vereine spielen Kärntner Liga) kamen 680 Personen. Die Gäste aus dem Gailtal setzten sich in einem Schlagabtausch mit 3:2 knapp durch.

Ebenfalls bemerkenswerten Besuch gab es beim Salzkammergut-Duell zwischen dem SV Gmunden und dem SV Bad Ischl, dem im Ausweichquartier in Ohlsdorf immerhin 450 Fans beiwohnten (Gmunden gewann 4:1). 420 Interessierte kamen zum Lungauer Duell zwischen USC Mauterndorf und USK St. Michael (2:0). 400 Augenpaare sahen das Derby zwischen SV Rohrbach und ASK Marz im Bezirk Mattersburg (das Heimteam setzte sich im Elfmeterschießen durch), ebensoviele kamen zum Duell zwischen dem SC Schwanenstadt und Vorwärts Steyr ("Schwauna" gewann 4:2).

Bereits die Woche davor fanden die ersten Runden in den Landescups in Kärnten und Salzburg statt. Bestbesuchtes Spiel in Salzburg war das Pinzgauer Lokalderby zwischen dem USC Piesendorf und der TSU Bramberg/Wildkogel. Die Gäste setzten sich hier vor 555(!) Zuschauer:innen mit 5:1 durch. In Kärnten zog das Lavanttaler Duell zwischen dem ASV St. Margarethen und dem FC St. Michael immerhin 350 Besucher:innen an, das Gästeteam gewann 2:1. Im NÖFV-Supercup setzte sich Neo-Regionalligst SC Retz gegen Landesligist SC Hirschwang mit 3:0 durch, hier waren 300 Interessierte anwesend.

Auch mit anderen Sportarten wurden die Fußballstadien die vergangenen zwei Wochen gut gefüllt. Die Austrian Bowl, das Finalspiel der höchsten Spielklasse im österreichischen American Football, zog 4.334 Fans in die St. Pöltner NV Arena. Die Vienna Vikings konnten sich im Wiener Derby gegen die Danube Dragons mit 27:17 durchsetzen und zum ersten Mal seit 2017 wieder eine Austrian Bowl gewinnen. Auch die Silver Bowl, das Finalspiel der zweitklassigen Division 1, zog im Stadion der Stadt Mödling (Nostalgiker:innen noch als Heimstadion des VfB Mödling bekannt) rund 1.200 Personen an, hier setzten sich die Rangers Mödling gegen die Styrian Bears aus Graz mit 21:14 durch. Bereits letzte Woche fanden die Finalspiele der Divisions 2 und 3, Iron Bowl bzw. Challenge Bowl, statt. Bei Ersterer setzten sich die Huskies Wels im Welser Mauth-Stadion gegen die Ebenfurth Mustangs aus dem Industrieviertel vor rund 2.000 Leuten mit 31:10 durch, bei Zweiterer gewannen die Mostviertel Bastards vor 1.000 Personen im Amstettner Umdasch Stadion gegen die Predators Steyr mit 28:6.

Hiermit ist die Saison 2025/26 offiziell auch für den Fan-Check gestartet. Wir hoffen, ihr haltet uns auch diese Saison die Treue.