Fan-Check: Wer hatte 2024/25 die meisten Fans?

Das Exil in Klagenfurt macht's möglich: Noch vor den ausverkauften Spielen in Wien-Hütteldorf reiht sich das Champions League Ligaphasen-Duell zwischen Sturm Graz und Rasenballsport Leipzig ein, 26.851 Zuschauer:innen wurden der UEFA gemeldet. Das übertrifft auch die Gesamtkapazität der Allianz Arena des SK Rapid, welche diese Saison zweimal (gegen Austria Wien im Grunddurchgang, sowie gegen Sturm Graz in der Meistergruppe) mit 26.000 Besucher:innen ausverkauft war. Mit dem 1:0-Sieg verabschiedete sich Sturm dann auch noch respektabel aus dem Bewerb.

Zusätzlich zu den bereits in der Herbstrunde stattgefundenen Europacupspielen reihen sich neben der Partie auf der Pole Position noch die anderen europäischen Pokalpartien vom SK Rapid und Red Bull Salzburg ein. Das Duell der Grün-Weißen im Conference League Viertelfinale gegen Djurgårdens IF aus Stockholm zog 25.600 Personen, das reicht für Platz 4. An das Ergebnis des Spiels will in Hütteldorf aber sicher niemand erinnert werden. Mit 23.389 Anwesenden reicht es für das Gastspiel von Atlético Madrid bei Red Bull Salzburg für Platz 10 in der Rangliste.

Das alles entscheidende Duell zwischen der SV Ried und dem FC Admira Wacker um Aufstieg und Meistertitel ist wenig überraschend das bestbesuchte in dieser Zweitligasaison. Satte 7.188 Schlachtenbummler:innen fanden am 2. Mai den Weg in die Innviertel Arena. Bestbesuchtes Regionalligaspiel blieb das Spitzenduell der Regionalliga West zwischen SC Imst und Austria Salzburg im Herbst, die 2.218 Anwesenden konnte in der 3. Ligastufe niemand toppen. Im Osten blieb das Duell KSC gegen WSC aus dem Herbst mit 1.500 auf der Eins, in der Mitte war es das Kellerduell Vorwärts Steyr gegen Union Vöcklamarkt vor 1.237 - auch wenn letztlich beide den Gang in die OÖ-Liga antreten mussten.

Wacker Innsbruck überstrahlte aber trotzdem die gesamte Liga 3. Zum Spitzenspiel (und Quasi-Derby?) gegen die WSG Tirol Juniors fanden 5.551 Personen den Weg ins Tivoli Stadion, wo die Schwarz-Grünen mit einem 4:2-Sieg die Weichen stark Richtung Aufstieg stellen konnten. Stellvertretend für die restlichen Topligen in den jeweiligen Landesklassen seien hier noch die Spitzenspiele im Burgenland (Mattersburg gegen Parndorf, 2.151), in Niederösterreich (Wiener Neustädter SC gegen Scheiblingkirchen, 1.500) sowie in der Steiermark (das Südoststeiermark-Derby Ilz gegen Fürstenfeld, 1.350) herausgegriffen.

Die Listen-Dominanz des SK Rapid ist nach der Frühjahrsrunde noch drastischer als zur Winterpause. Satte 27 Spiele der Top 50 fanden mit beteiligung der Hütteldorfer statt (im Herbst waren es noch 16). Sturm Graz findet sich mit 18 Partien im Ranking (im Herbst noch 15). Zehnmal ist es Red Bull Salzburg (gleich viel wie im Herbst), sechs mal die Wiener Austria, fünf mal der LASK, je vier mal Blau-Weiß Linz bzw. der Wolfsberger AC.

Ebenjene Dominanz der Grün-Weißen macht die Top 50 Liste leider auch deutlich weniger aussagekräftig bezüglich der anderen Vereine. Aus jenem Grund haben wir uns auch noch explizit die bestbesuchten Spiele der einzelnen Vereine herausgesucht.