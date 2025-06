Fan-Check KW25: Die Unterhaus-Fans enttäuschen nicht

Alle Grunddurchgänge sind zu Ende, die allerletzten Entscheidungen sind gefallen. Die letzten Relegationsspiele sind gespielt.

Vom nationalen Interesse die größte Entscheidung ist der Aufstieg aus den Frauen-Landesligen in die 2. Frauen-Bundesliga. Wenig überraschend haben sich die SK-Rapid-Frauen in der Relegationsgruppe Ost auch gegen die burgenländischen Meisterinnen vom SC Bad Sauerbrunn durchgesetzt. Vor 600 Zuschauer:innen gewannen die Hütteldorferinnen mit 8:0. Ebenfalls 600 Besucher:innen gab es im Entscheidungsspiel der Mitte-Gruppe in Kärnten: der SV Kraig, Kärntner Meister, besiegte die SPG Wallern/Krenglbach aus Oberösterreich mit 2:0 und vervollständigt damit die 2. Frauen-Bundesliga nächste Saison.

Mit traditionell massivem Publikumsinteresse gingen die Relegationsspiele in Oberösterreich über die Bühne. Spitzenreiter war diese Woche das Rückspiel zwischen dem UFC Aigen-Schlägl (2. Klasse Nordwest, Ligastufe 8) und der Union Altenfelden (1. Klasse Nord, Ligastufe 7), beide im Bezirk Rohrbach beheimatet, vor 1.173 Personen. Die beiden Sportplätze sind auch nur zwanzig Kilometer voneinander entfernt. Altenfelden hatte das Hinspiel in der Nachspielzeit mit 4:3 für sich entschieden, das Rückspiel gewannen die Siebtligisten mit 2:1.

Ebenfalls die Tausendermarke übersprangen die Spiele ASKÖ Perg/Sportunion Windhaag gegen Union Baumgartenberg, Union Jeging gegen SV Eberschwang und Union Königswiesen gegen Union Vorderweißenbach. Alle Spiele der oberösterreichischen Relegationsserien übersprangen die 500er-Marke mit Ausnahme des Hinspiels zwischen SK Gallspach und Union Meggenhofen vor 399 Seelen.

Das Duell, welches in der Ligenpyramide am Höchsten steht, war das Duell zwischen Union Putzleinsdorf (Landesliga Ost, fünfte Ligastufe) und der SPV Kematen-Piberbach/Rohr (Bezirksliga Ost, sechste Ligastufe). Hier setzte sich Putzleinsdorf durch, zuhause mit 2:1 bei 600 Anwesenden, auswärts reichte vor 950 Menschen ein 0:0.

Letzte Woche mit dem Hinspiel noch in der Liste, reichte es diese Woche mit 430 Anwesenden leider nicht, der Vollständigkeit halber sei das Rückspiel um den Aufstieg in die niederösterreichische Frauen-Landesliga aber trotzdem erwähnt. Der SC Zwettl besiegte die FSG Göstling/Ybbs auswärts mit 1:0. Nach dem Ende der Frauensektionen bei Traditionsverein DFC Heidenreichstein, USC Schweiggers und zuletzt bei Ex-Bundesligisten SV Horn ein umso wichtigeres Signal für den Waldviertler Frauenfußball!

Die Bundesligisten sind bereits seit ein paar Wochen in der Sommerpause, aber einzelne spielen bereits wieder Testspiele. So war der Grazer AK beim steirischen Landesligisten Ilzer SV zu Gast. 1.100 Zuschauer:innen sahen einen 2:0-Sieg der roten Grazer. Beim 20-Jahre-Jubilarsfest des Viertligisten SC Mils 05 trat die WSG Tirol an, hier waren 600 Besucher:innen anwesend. Die Wattener gewannen staubtrocken mit 10:0.

Mit den letzten gefallenen Entscheidungen verabschiedet sich der aktuelle Fan-Check nun auch endlich in die Sommerpause. Die geschätzten Leser:innen werden aber gebeten, die Augen für einen Rückblick auf die Frühjahrssaison offen zu halten.