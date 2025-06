Fan-Check KW23: Aufstiegsparty in Salzburg!

Mit der letzten Runde der Regionalliga West steht Austria Salzburg nun als Aufsteiger in die 2. Liga fest. Die Mozartstädter besiegten den SC Schwaz mit 1:0. Inoffizielle Schätzungen, wie viele Zuschauer:innen wirklich im Stadion in Salzburg-Maxglan dabei waren, sprechen von bis zu 2.000 Personen. Im offiziellen Spielbericht sind 1.677 Anwesende vermerkt.

Noch ein weiteres Spiel vom Aufstieg in die 2. Liga entfernt sind die SK-Rapid-Frauen. Im Relegationsspiel der Ost-Gruppe gegen die FSG Traiskirchen konnten die Hütteldorferinnen einen 7:0-Kantersieg vor 1.509 Fans einfahren. Am 18. Juni müssen die Rapidlerinnen gegen den burgenländischen Meister SC Bad Sauerbrunn antreten, mit einem Sieg wäre der Aufstieg garantiert.

Die Meistertitel in den Regionalligen Mitte und Ost standen bereits fest. Das bestbesuchte Spiel im Osten war das torlose Remis zwischen dem FC Marchfeld Donauauen und dem Wiener Sport-Club vor 555 Zuschauer:innen. Die Young Violets Austria Wien konnten mit einem 6:1-Auswärtssieg beim FCM Traiskirchen doch noch den Aufstieg fixieren, hier waren aber nur 300 Besucher:innen anwesend. Bestbesuchtes Spiel in der Mitte-Staffel war das letzte Heimspiel von Vorwärts Steyr. Gegen die WAC Amateure fanden sich 510 Fans ein, die jungen Lavanttaler konnten mit 3:0 gewinnen, der Abstieg der Werndlstädter stand leider bereits vor Ankick fest. Durch den Aufstieg der Young Violets folgt ihnen mit Union Vöcklamarkt ein weiterer gut besuchter oberösterreichischer Verein in die OÖ-Liga.

Die Liste ist diese Woche voll mit Spielen, in denen Aufstiege und/oder Meistertitel entschieden wurden. Der FC Lustenau, ehemaliger Zweitligist und ältester Verein Vorarlbergs, konnte mit einem 2:1-Auswärtssieg beim FC Hard vor 1.100 Anwesenden die Rückkehr in die Regionalliga West fixieren. Auch der SV Pachern (aus Hart bei Graz) konnte in der letzten Runde der Oberliga Mitte/West mit einem 3:0 gegen die GAK Amateure Meistertitel und Aufstieg erringen, hier stehen im Spielbericht glatte 1.500 Anwesende vermerkt.

Meisterfeiern in der Liste gab es unter anderem in Traun bei der ASKÖ Oedt 1b (auswärts beim SV Haka Traun, 850), beim SC/ESV Parndorf (gegen ASKÖ Kohfidisch, 750), beim SV Gnas (gegen den SV Anger, 700), bei Union Dietach (gegen Union Bad Leonfelden, 630), beim SC Bruck an der Mur (gegen den FC Trofaiach, 550), bei Union Gschwandt (gegen den SK Kammer, 550), beim SC Kalsdorf (gegen FSC Eggendorf/Hartberg Amateure, 500) und beim FC Nußdorf-Debant (gegen die WSG Radenthein, 500).

Im Finale des zum 49. Mal ausgetragenen Vorarlberger Landescups setzte sich der FC Dornbirn im Hohenemser Herrenriedstadion gegen den SC Röthis mit 3:1 durch, hier waren 1.480 Personen anwesend. Für die Dornbirner ist somit ein Platz im nächstjährigen ÖFB-Cup garantiert, egal wie die Entscheidung über ihren potenziellen Zwangsabstieg aus der Regionalliga West ausfällt. Die Finalspiele der Landescups in Burgenland (Parndorf gegen Jennersdorf), Kärnten (Lendorf gegen ATuS Ferlach), Niederösterreich (Sitzenberg/Reidling gegen Hirschwang), Steiermark (Tillmitsch gegen Deutschlandsberg) und Tirol (Wacker Innsbruck gegen Reichenau) finden bereits am Pfingstmontag statt.

Weitere Derbys und Nachbarschaftsduelle gab es in der Südoststeiermark (Fürstenfeld gegen Fehring), im Mühlviertel (Pregarten gegen St. Martin/Mühlkreis), der Südsteiermark (Tillmitsch gegen Lebring), im Mostviertel (Seitenstetten gegen die Amstetten Amateure) sowie dem Bezirk Ried (Utzenaich gegen Neuhofen/Innkreis).

Auch unterhalb der 5. Liga gab es einen Haufen gut besuchte Spiele. Aus Gründen des notwendigen Rechercheaufwands können wir hier keine flächendeckende Beobachtung durchführen, stichprobenartig seien aber ein paar Spiele herausgegriffen.



Der SV Gaißau fixierte vor 1.200 Besucher:innen gegen die DSV Juniors den Aufstieg in die Vorarlberger Landesliga (also von der siebten in die sechste Ligastufe), bei der Kulisse dürfte aber wohl auch der Dämmerschoppen des Gaißauer Musikvereins mitgespielt haben.



Anstatt im Exil in Weißkirchen spielten die Blau-Weiß Linz Amateure ihr Heimspiel gegen den SC St. Valentin im Hofmann Personal Stadion beim Linzer Donaupark. Im offiziellen Spielbericht sind hierfür 700 Zuschauer:innen vermerkt, im Stadion selbst wurden 534 durchgesagt.



Ebenfalls in Linz schaffte mit dem SV Franckviertel ein Verein, der sich in der langen Tradition des ASK Sparta/SV Chemie Linz sieht, den Aufstieg aus der 2. Liga Mitte in die 1. Liga, also von der achten Ligastufe in die siebte. Hier fanden sich 550 Schlachtenbummler:innen am traditionsreichen Chemieplatz im Schatten des Linzer Industrieparks ein.



Wir freuen uns auch weiterhin über Einsendungen und Kommentare bezüglich anderer Spiele im Unterhaus!

Und ja, auch die Nationalteams waren beide diese Woche im Einsatz. Die Männer besiegten in der EM-Qualifikation vor 48.500 Personen im Ernst-Happel-Stadion Rumänien mit 2:1. Bereits am Dienstag waren die Frauen in der Nations League gegen Deutschland leider chancenlos. Die 6:0-Niederlage im Wiener Franz-Horr-Stadion sahen immerhin 5.150 Fans.

Die dritten Ligen sind mit dieser Woche allesamt fertig. Auch der Großteil der vierten und fünften Ligen befinden sich in der Sommerpause. Nur die OÖ-Liga, die zwei OÖ-Landesligen, die Regionalliga Tirol, die Tirol Liga, die Wiener Stadtliga und die 2. Wiener Landesliga haben noch eine Runde zu absolvieren. Zudem stehen noch die Relegationsspiele in Oberösterreich und der Steiermark an. Bis nächste Woche!