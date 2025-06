Fan-Check KW22: Innsbruck feiert Rückkehr der Nordtribüne!

Vor 18.125 Zuschauer:innen im Allianz Stadion in Wien-West-Hütteldorf hat der SK Rapid mit 3:0 den Linzer ASK aus dem Europacup-Playoff gekegelt und ist somit der fünfte österreichische Europacup-Starter nächste Saison. Die Oberösterreicher sind auch im Fan-Check nur Zweiter. Vom Hinspiel, welches die Athletiker mit 3:1 gewinnen konnten, meldeten sie 13.200 Besucher:innen, vom 2:0-Sieg in der ersten Runde gegen den TSV Hartberg 8.100.

Auch Grund zu feiern hatte der FC Wacker Innsbruck. Bereits als Meister in der (viertklassigen) Regionalliga Tirol feststehend, öffneten die Schwarz-Grünen zum 3:0-Sieg über den SV Kematen auch zum ersten Mal seit Langem wieder die Nordtribüne im Tivoli Stadion, traditionell die Heimat der organisierten Fanszene. Jene dankte es dem Verein mit zahlreichem Erscheinen, satte 4.063 Fans pilgerten zum Spiel.

Auch der SK Rapid heimste diese Woche einen Titel ein. Die bereits in der Wiener Frauen-Landesliga siegreichen SK Rapid Frauen setzten sich auch im Cup souverän durch, gegen die 1b des Wiener Sport-Clubs siegten die "ladies in green" 7:1. Auf neutralem Boden auf der hohen Warte sahen 1.912 Personen zu. Auch das Cupfinale im Vorarlberger Frauencup zog eine gewaltige Kulisse an - vom Duell zwischen der SPG Leiblachtal und dem FC Alberschwende wurden 1.240 Leute gemeldet. Zweitere konnten sich im Elfmeterschießen mit 8:7 durchsetzen.

Gleich dreimal trägt sich die Regionalliga West diese Woche in die Top 10 ein, in zwei Spielen ging es um den Titelkampf, in einem um den Abstiegskampf. Je 1.500 Anwesende waren in Dornbirn-Schoren beim 1:0-Auswärtssieg von Austria Salzburg beim FC Dornbirn bzw. beim 2:1-Sieg des FC Kitzbühel auswärts beim FC Kufstein. 1.250 Seelen wurden vom 1:0-Sieg des SV Wals-Grünau gegen die Salzburger Austria gemeldet. Für die Mozartstädter schrumpfte der Vorsprung auf Verfolger SC Imst (welche beide Spiele diese Woche gewannen) damit auf drei Punkte zurück, die Entscheidung fällt nächste Woche in der letzten Runde. Kitzbühel hat sich im Kampf gegen den Abstieg nun über den Strich gehievt, der Vorsprung auf Lauterach bzw. Kufstein beträgt vor der letzten Runde aber nur einen bzw. zwei Punkte.

1.251 Zuschauer:innen (also um eine Person mehr als beim Duell Grünau-SVAS) wohnten dem 3:1-Sieg des Wiener Sport-Clubs gegen ex-Tabellenführer SC Neusiedl am See im Ausweichquartier des WSC im Ottakringer Trainingszentrum bei. Unter anderem durch die Niederlage des NSC ist damit der SR Donaufeld Meister der Ostliga. Wir gratulieren!

Bestbesuchtes Spiel in der Regionalliga Mitte war die Meisterfeier des FC Hertha Wels im Spiel gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen. 1.032 Personen feierten die Rückkehr der achtgrößten Stadt des Landes in den nationalen Fußballbetrieb sowie einen 3:1-Sieg. Nichts zu feiern gibt es bedauerlicherweise bei Vorwärts Steyr. Trotz 750 Besucher:innen beim Spiel gegen den SC Weiz verloren die Werndlstädter mit 2:5 und müssen nun den bitteren Gang in die OÖ-Liga antreten. Wir wünschen gute Konsolidation und eine baldige Rückkehr in die oberen Spielklassen!

Satte vier Spiele aus der NÖ-Landesliga (vierte Ligastufe) haben es diese Woche in die Liste geschafft. Vor 1.077 Seelen gewann der SC Retz gegen den ASK Ybbs mit 2:1 und geht auf der Pole Position - einen Punkt vor Hauptverfolger Scheiblingkirchen - in die letzte Runde nächste Woche. Auch die Duelle SC Zwettl gegen SV Langenrohr (1:0, 657), 1. Fortuna Wiener Neustädter SC gegen Admira Wacker Panthers (2:2, 600) und SG Ardagger/Viehdorf gegen USC Rohrbach an der Gölsen (2:0, 530) erklommen die 500er-Marke.

Topspiel in den Landesklassen abseits des FC Wacker war aber auch diese Woche wenig überraschend ein Osttiroler Derby. Union Matrei/Osttirol empfing die bereits als Meister in der fünftklassigen Unterliga West feststehenden FC Nußdorf-Debant. Die 1.500 Zuschauer:innen sahen ein torloses Remis.

Auch die Landescups finden sich in der dieswöchigen Liste wieder. Im Finale des oberösterreichischen Cups setzte sich Regionalligist Union Vöcklamarkt mit 3:1 gegen den OÖ-Ligisten SV Bad Schallerbach durch, 800 Schlachtenbummler:innen waren hierbei anwesend. Das Hinspiel im niederösterreichischen Meistercup zwischen Fünftligist SC Hirschwang und Siebtligist SC Sitzenberg/Reidling endete 5:1 für die Gastgeber, hier sahen 500 Augenpaare zu. Das Rückspiel findet ebenso wie das traditionell sehr stark besuchte Finalspiel in Tirol am Pfingstmontag statt.

Derbys und Nachbarschaftsduelle gab es zudem im Aichfeld (ESV Knittelfeld gegen Judenburg), in der Region Traunsee-Almtal (Bad Wimsbach gegen Gschwandt), im Tiroler Unterland (Wörgl gegen Kundl) sowie im Weinviertel (Wolkersdorf gegen Mistelbach).

Den Spielbetrieb unterhalb der 5. Liga kann diese Kolumne aus Zeitgründen ja leider nicht abdecken, einzelne Highlightspiele finden dann aber doch den Weg zu unserer Aufmerksamkeit. Diese Woche zum Beispiel das Aisttal-Duell in der sechstklassigen Bezirksliga Nord zwischen dem SV Gallneukirchen und dem TSU Wartberg ob der Aist. Das Heimteam, welches als Aufsteiger in die fünftklassige Landesliga Ost bereits feststeht, setzte sich vor 650 Fans mit 1:0 durch. Auch auf dem Weg von der fünften in der sechsten Ligastufe befindet sich der SC Hainfeld in der niederösterreichischen Gebietsliga Ost. Zum 7:0-Kantersieg gegen den ATSV Tausendblum-Schönfeld aus Neulengbach fanden sich 555 Interessierte ein. Wir freuen uns immer über Zusendungen aus dem Unterhaus!

In den Regionalligen stehen noch je eine Runde an bis zur Sommerpause, auch im restlichen Unterhaus wird noch weitergespielt. Der Fan-Check geht also noch nicht in die Hitzeferien. Bis nächste Woche!