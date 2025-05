Fan-Check KW20: Volles Weststadion, Meisterfeier vertagt

Die Meisterentscheidung, sie wurde vertagt. In einem mit 26.000 Zuschauer:innen völlig ausverkauften Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf musste sich Sturm Graz dem SK Rapid 3:1 geschlagen geben. Ausverkauft war es auch im Linzer Donaupark, wo Blau-Weiß Linz gegen das im Titelkampf bereits chancenlose Red Bull Salzburg 1:2 verlor. 7.775 Besucher:innen waren es in der Wolfsberger Lavanttalarena, soweit eruierbar ein neuer Rekord für dieses Stadion. Auch hier triumphierte mit Austria Wien das Auswärtsteam 2:1, der Wolfsberger AC verpasste einen großen Schritt im Titelkampf.

Trotz zwei Spielen in kleinen (ausverkauft bzw. gut besuchten) Stadien, sorgt das volle Weststadion für einen Rundendurchschnitt von 13.123 in der Meistergruppe.

Zwei starke Publikumswerte gibt es auch aus der Qualifikationsgruppe zu vermelden und es sind wenig überraschend zwei Teams im Abstiegskampf: den 1:0-Sieg des Grazer AK über den Linzer ASK sahen 8.154 Fans, das 0:0 zwischen Altach und Austria Klagenfurt 7.926 Personen. Die Entscheidung über den Abstiegs wurde damit auf sieben Tage später vertagt, auch wenn gerade die Fans des roten Graz sicherlich ein wenig leichter atmen werden.

Gratulation an die SV Ried, die mit einem 4:1-Auswärtssieg bei Schwarz-Weiß Bregenz die 2. Liga-Meisterschaft und den Wiederaufstieg in die Bundesliga fixieren konnte. Weniger schön ist, dass im offiziellen Spielbericht keine Zuschauerzahl eingetragen ist, etwas das man bei einem so wichtigen Spiel eigentlich nicht für möglich erachten möchte... Die in der Liste vermerkte Zahl von 1.600 Anwesenden entnahmen wir dem Bericht der Kolleg:innen von Vorarlberg Online. Bestbesuchtes Spiel der Runde war das Duell zwischen der Vienna und dem SKU Amstetten, den 3:1-Sieg der Mostviertler sahen 2.067 Personen.

Die Endplatzierungen in der Frauen-Bundesliga waren vor dem letzten Spieltag in der Meistergruppe bereits vergeben, der 1:0-Sieg der Vienna gegen Sturm Graz (200) und der 2:0-Sieg des SKN St. Pölten Rush über die Wiener Austria (333) waren somit eher nur Makulatur. Auch der Meistertitel der Rapid-Frauen in der Wiener Landesliga stand bereits fest, zum 6:0-Sieg über die 1c von FAC/Landhaus kamen aber trotzdem 481 Zuschauer:innen, um zu feiern. Ligaübergreifend war das Duell dadurch das bestbesuchte Frauenspiel.

Stillstand in der Regionalliga West, beide Titelkandidaten remisierten nur. Damit bleibt Austria Salzburg aber weiterhin in der pole position. Zum 1:1-Remis auswärts beim FC Kitzbühel kamen 1.217 Besucher:innen. 1.161 Schlachtenbummler:innen waren beim Duell der Wiener Traditionsvereine in der Regionalliga Ost zuwegen. Der studentisch-kleinbürgerlich geprägte Wiener Sport-Club und der quintessentielle Hacklerverein Favoritner AC trafen sich im WSC-Ausweichquartier in Wien-Ottakring um ebenso 1:1 zu remisieren. Bestbesuchtes Spiel in der Mitte-Staffel wär der Tabellenkeller-Krimi zwischen Vorwärts Steyr und SK Treibach, 683 Anwesende sahen ebenso ein 1:1-Remis, welches den Kärntner Gästen weit mehr nutzt als dem oberösterreichischen Traditionsverein.

Bestbesuchtes Spiel in den Landesklassen ist wenig überraschend die Regionalliga Tirol-Partie zwischen Wacker Innsbruck und dem Völser SV. 3.316 Personen sahen den klaren 3:0-Sieg der Wackerianer, welche damit nun auch rechnerisch endgültig den Meistertitel und damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga West erringen konnten. Auch bemerkenswert das Osttiroler Talbodenderby in der fünftklassigen Unterliga West zwischen Rapid Lienz und dem FC Nußdorf-Debant, 1.250 Zuschauer:innen sahen einen 3:1-Auswärtssieg für die Gäste aus der Aguntstadt, welche mit diesem Sieg bereits mit einem Fuß in der Kärntner Liga stehen. Für Rapid Lienz geht es nächste Woche im direkten Duell gegen Lurnfeld um den Klassenerhalt.

Neben der SV Ried und dem FC Wacker Innsbruck hat auch der FC Hertha Wels den Aufstieg diese Woche fixiert. Wir gratulieren selbstverständlich auch den Messestädtern.

Unter der Woche stark besucht waren die Landescups, speziell im Westen. Auch hier war Wacker Innsbruck hochaktiv, zum Stadtderby gegen den Innsbrucker AC im Halbfinale des Tiroler Landescups kamen 2.827 Besucher:innen ins Tivoli Stadion, die Schwarz-Grünen gewannen 5:0 und stehen damit im Finale. Immerhin 400 Leute waren beim zweiten Semifinale zwischen der SVG Reichenau und den WSG Tirol Juniors, hier setzte sich die Reichenau mit 1:0 durch, wodurch es ein im Tiroler Landescup heuer ein rein Innsbrucker Finale geben wird. Auch die Semifinalspiele im Vorarlberger Landescup waren gut besucht. Der FC Dornbirn gewann vor 800 Personen 2:0 beim FC Bizau im Bregenzerwald, der SC Röthis setzte sich vor 538 Zahlenden gegen den VfB Hohenems im Emser Herrenried Stadion im Elfmeterschießen durch. Im letzten Viertelfinale des OÖ-Landescups kam es zu einem Lokalduell zwischen der SPG Schalchen/Mattighofen und Union Vöcklamarkt, hier setzten sich die "Moaka" mit 1:0 auswärts vor 850 Augenpaaren durch.

Derbies und Nachbarschaftsduelle gab es zudem im Mostviertel (Ybbs gegen Wieselburg), im Innviertel (Andorf gegen Esternberg), in der Oststeiermark (Ilztal gegen Pischelsdorf), im Mühlviertel (Bad Leonfelden gegen Pregarten), im Bezirk Mattersburg (Schattendorf gegen Mattersburger SV) sowie im Bezirk Feldkirchen in Kärnten (Feldkirchen gegen Sirnitz).