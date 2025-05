Fan-Check KW21: Kassenschlager Meisterrennen

Das absurd knappe Meister-Rennen war ein Kassenschlager, allen voran natürlich beim Titelverteidiger Sturm Graz. Gegen den Cupsieger Wolfsberger AC erschienen 15.919 Zuschauer:innen, den Blackies reichte ein 1:1 zum Erringen der Meisterschale. Die Wiener Austria, die sich auch noch leise Hoffnungen gemacht hatte, kam ihrerseits in der mit 14.780 Besucher:innen in den Heimsektoren ausverkauften Generali Arena gegen Blau-Weiß Linz nicht über ein 2:2 hinaus. Platz 2 geht dank eines 4:2-Heimsiegs über den SK Rapid vor 13.052 Personen an Red Bull Salzburg. Für die Austria bleibt nur Rang 3, für den WAC anstelle eines potentiellen Doubles, zu welchem nur ein einziges Tor fehlte, sogar nur Rang 4.

Noch bitterer endet die Saison für Austria Klagenfurt, ein einziger Sieg in der Qualifikationsgruppe reicht nicht für den Klassenerhalt, 4.367 Fans waren Zeugen der 0:1-Niederlage gegen den TSV Hartberg, welche den Abstieg besiegelte. Aus der Raiffeisen Arena am Linzer Froschberg meldete der Linzer ASK ein Publikum von 8.900, wie schon beim letzten Heimspiel werden das vermutlich eher die verkauften Karten anstatt des Publikums vor Ort gewesen sein. Für die Gäste aus Altach wird's egal sein, sie feierten das 0:0 und den Klassenerhalt nach dem Spiel ausgiebig, ebenso wie die Anhänger des Grazer AK, sowohl die Auswärtsfahrenden in Innsbruck (1:1 bei der WSG Tirol, 2.150) wie auch alle Daheimgebliebenen.

Im mit Heimsektoren ausverkauften Haus feierte die SV Ried den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Dass gegen die Vienna am Schluss nur ein 1:1 zu Buche stand, war den 6.900 Anwesenden sichtlich einerlei. Noch im Abstiegskampf war parallel dazu Austria Lustenau, gegen den ASK Voitsberg ließen die grünen Luschnouer aber nichts anbrennen. Vor 4.278 Augenpaaren konnten sie im Bregenzer Exil die Weststeirer 3:0 besiegen. Die Austria wird nächste Saison im umgebauten Reichshofstadion zweitklassig spielen, Voitsberg muss für den Klassenerhalt nun darauf hoffen, dass aus der Regionalliga Ost kein Aufsteiger entsandt wird.

Vom Spieltermin her speziell für Anhänger:innen der Wiener Austria sehr unvorteilhaft gelegt war heuer das Pokalfinale der Frauen, nach dem Sponsor etwas verwirrend Sportland Niederösterreich ÖFB-Cup genannt. Doch trotz der Überschneidung mit dem Meisterschaftsfinale der Männer schafften es 1.487 Personen nach Wiener Neustadt zum Duell Austria Wien gegen SKN St. Pölten Rush, welches die Niederösterreicherinnen mit 2:1 gewinnen konnten. Zu ihrem zehnten Meistertitel in Folge gesellt sich heuer nun also der elfte Cupsieg hintereinander.

Topspiel in der Regionalligen war auch diese Woche die Heimpartie von Austria Salzburg, welche vor 1.400 Fans den SC Röthis mit 6:0 besiegten. Auch Verfolger Imst war in Schwaz siegreich, der Vorsprung der Mozartstädter bleibt also weiterhin bei sechs Punkten mit noch drei Runden zu spielen. Topspiel in der Mitte-Staffel war das ewig junge oststeirische Derby zwischen dem SC Weiz und dem FC Gleisdorf, vor 700 Zuschauer:innen siegte Weiz 1:0. Bestbesuchtes Spiel im Osten war das Favoritner Derby zwischen dem Favoritner AC und TWL Elektra, hier gewann das Auswärtsteam vor 600 Personen an der Kenner Road mit 3:0, für den FavAC wird die Luft im Abstiegskampf leider beträchtlich dünner.

Die Landesliga, höchste Spielklasse im niederösterreichischen Spielbetrieb, hat heuer einen unfassbar spannenden Titelkampf. Das dieswöchige Spitzenspiel zwischen dem USV Scheiblingkirchen-Warth und dem SC Retz (beides ehemalige Regionalligisten) thront in den Landesklassen über allem, 917 Fans sahen den 1:0-Sieg des Heimteams. Alle drei Titelanwärter, neben "Scheibling" und Retz auch noch Wiener Neustadt, sind damit innerhalb von drei Punkten mit noch zwei Runden zu spielen. Ein ähnlich spannendes Aufstiegsrennen gibt es auch in der Vorarlberger Eliteliga zwischen Admira Dornbirn und dem FC Lustenau. Vom Heimspiel von Zweiteren gegen den FC Rotenberg wurden 820 Leute gemeldet, die blauen Luschnouer schossen die Gäste mit 5:0 weg. Dank einer Niederlage der Dornbirner Admira auswärts in Ludesch beträgt der Rückstand der Rheindörfler bei noch drei Runden zu spielen nur mehr einen Punkt.

Traditionell weniger beachtet ist der Wiener Landescup, ebenso traditionell gibt es dann aber doch auch eine Ausnahme: zum Finalspiel im Ernst-Happel-Stadion finden sich immer zahlreiche Schlachtenbummler:innen ein. Das heurige Finale bestritten mit Red Star Penzing und dem SV Dinamo/Helfort zwei Vereine, deren Sportplätze nur durch einen Mistplatz voneinander getrennt sind. Insgesamt 1.600 Personen wurden vom Spiel gemeldet, Helfort konnte sich mit 2:0 durchsetzen. Čestitamo! Traditionelles Vorprogramm ist das Finale des DSG-Cups, dem Pokalbewerb der DSG-Hobbyligen. Hier setzte sich der FC Südtirol 07 gegen die Vienna Internationals vor 459 Augenpaaren mit 3:0 durch. Stellen sie sich hier "Gratulation" in Südtiroler Dialekt ausgesprochen vor.

Derbies und Nachbarschaftsduelle gab es zudem im Kärntner Rosental (St. Jakob gegen Köttmannsdorf), in Osttirol (Thal/Assling gegen Matrei/Osttirol), im Bezirk Mattersburg (Mattersburger SV gegen Draßburg), im Mostviertel (Ybbs gegen Ardagger), im Salzkammergut (Mondsee gegen Gmunden) sowie am Salzburger Flachgau (Eugendorf gegen Seekirchen/Wallersee).