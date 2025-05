In der internen Rangliste in den Landesklassen ist Wacker Innsbruck diese Woche tatsächlich nur auf Rang 4 zu finden, beim SK Ebbs waren nur 950 Personen zugelassen. Bestbesuchtes Spiel in Ligastufe 4 war das Spitzenduell zwischen dem 1. Fortuna Wiener Neustädter SC und dem SC Retz, 1.400 Zuschauer:innen sahen einen 2:0-Auswärtssieg der selbsternannten Macht aus dem Weinviertel, die dank eines torlosen Remis von Scheiblingkirchen gegen St. Peter in der Au in der NÖ-Landesliga nun die Tabellenspitze einnimmt. Auch das Spitzenspiel um die Tabellenführung in der Vorarlberger Eliteliga zog 1.121 Besucher:innen ins Lustenauer Stadion an der Holzstraße, der dort beheimatete FC Lustenau verlor gegen Admira Dornbirn jedoch 1:2, womit sich die Gäste aus Dornbirn-Rohrbach nun in die Pole Position beförderten.

Derbys und Nachbarschaftsduelle gab es im Mühlviertel (Rohrbach/Berg gegen St. Martin/Mühlkreis, 1.000!), in Marchtrenk (Viktoria Marchtrenk gegen SC Marchtrenk), in der Oststeiermark (Bad Waltersdorf gegen Eggendorf/Hartberg Amateure), in Osttirol (Thal/Assling gegen Rapid Lienz sowie Dölsach gegen Matrei/Osttirol), im Innviertel (Esternberg gegen Schärding) und in der Südsteiermark (Kalsdorf gegen Allerheiligen)

Unterhalb der 5. Ligastufe definitiv bemerkenswert war das Duell Eberstalzell gegen Schlierbach in der sechstklassigen Bezirksliga Süd in Oberösterreich. Gleichzeitig eine Einweihung der neuen Sportanlage in "Zö", erschienen 800 Personen zum Derby, welches das Heimteam 2:0 für sich entscheiden konnte. Wir freuen uns immer um Zusendungen und Kommentare zu Spielen unterhalb des Beobachtungsrahmens dieser Liste!