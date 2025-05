Fan-Check KW18: Saison-Rekord bei Zweitliga-Schlager

Was wurde vor dem Cup-Finale nicht von manchen Fans hämisch gescherzt, dass zur Partie Wolfsberger AC gegen TSV Hartberg keine würdige Kulisse zusammen kommen würde. Nun, mit 20.500 Zuschauer:innen im Klagenfurter Wörtherseestadion wurde es nun doch der seit Wiedereinführung des Cups 2008 sechstbeste Wert. Zwei sangesfreudige Fananhänge und zwei Choreographien, von denen sich speziell die der Oststeirer nicht verstecken brauchte, es wurde doch noch ein stimmungsvolles Cupfinale. Die Lavanttaler setzten sich mit 1:0 durch und konnten sich ihren ersten nationalen Titel überhaupt erringen. Wir gratulieren. Theoretisch wäre ja heuer auch noch ein weiterer Titel möglich.

Auch eine Runde Bundesliga wurde gespielt. Am meisten Besucher:innen fanden sich auch diese Woche wieder in Wien-Hütteldorf ein, 17.990 an der Zahl wohten dem Duell zwischen dem SK Rapid und dem Wolfsberger AC bei, trotz im wahrsten Sinne des Wortes feuriger Party nach dem gewonnen Cupfinale gewannen die Kärntner auswärts mit 1:0. Vom Spitzenspiel zwischen Red Bull Salzburg und Austria Wien wurden 11.851 Anwesende gemeldet, die Bullen meldeten sich mit einem 2:0-Sieg deutlich im Titelrennen zurück.

Bundesligareif präsentierten sich sowohl die SV Ried als auch der FC Admira Wacker im dieswöchigen Spitzenspiel der 2. Liga in der Innviertel Arena. Satte 7.188 Schlachtenbummler:innen wohnten der Partie Erster gegen Zweiter bei, welche die Innviertler 2:0 gewannen. Das reicht leicht für den Titel als bislang bestbesuchtes Zweitligapiel dieser Saison. Ried konnte mit diesem Sieg zusätzlich die Südstädter von der Tabellenspitze kicken und sind nun in der Pole Position für den Wiederaufstieg in die Erstklassigkeit.

Mit der Niederlage der Austria Wien Frauen gegen die Frauen von Sturm Graz vor 317 Personen ist es nun rechnerisch amtlich: zum zehnten Mal in Folge heißt der österreichische Frauenfußballmeister SKN St. Pölten (Rush). Die Traisenstädterinnen konnten sich gegen die Vienna mit 3:1 durchsetzen. Wir gratulieren. Den Klassenerhalt konnten sich nach BW Linz/Kleinmünchen letzte Woche diese Woche nun auch die LASK-Frauen sichern. Mit einem 10:1-Kantersieg schickten die Oberösterreicherinnen die SPG Lustenau/Dornbirn deutlich in die 2. Liga zurück. Im Titelrennen in der 2. Liga bleibt Tabellenführer Südburgenland/Hartberg weiterhin ungeschlagen, im Spitzenspiel gegen die zweitplatzierte SPG FAC/Landhaus gab es vor 300 Zuschauer:innen ein torloses Remis.

Eine wunderbare Kulisse schaffte Vorwärts Steyr in der Regionalliga Mitte im Keller-Schlager gegen Union Vöcklamarkt. 1.237 Besucher:innen unterstützten die Vorwärts im heroischen Kampf gegen den Abstieg, doch die Gäste aus dem Hausruck, selber im Abstiegskampf, gewannen mit 5:1. Dass das Duell diese Woche das bestbesuchte in der dritten Ligastufe war wird für die Werndlstädter ein schwacher Trost sein. Austria Salzburg gewann auswärts beim FC Pinzgau Saalfelden 2:0, von diesem Spiel wurden 1.000 Anwesende gemeldet. Bestbesuchtes Spiel in der Oststaffel was das Innerwiener Duell zwischen der Wiener Viktoria und dem Wiener Sport-Club, hier meldeten die Meidlinger eine Zahl von 800, die Gäste aus Wien-Dornbach gewannen 1:0.

Nicht nur der ÖFB-Cup fand am 1. Mai statt, auch die Landescups nutzten den zusätzlichen freien Tag unter der Woche oder den freien Abend davor. Im Tiroler Cup stand das Viertelfinale an, bestbesuchtes Spiel wurde wenig überraschend das Gastspiel Wacker Innsbrucks beim SC Kundl, die Wackerianer gewannen vor 1.320 Fans deutlich mit 5:0. Auch die Duelle zwischen den WSG Tirol Amateuren und Imst (3:1) bzw. SV Telfs und SVG Reichenau (1:2) konnten immerhin ja 500 Interessierte ziehen. Im Salzburger Landescup war für die Salzburger Austria im Semifinale gegen den FC Pinzgau im Elfmeterschießen Endstation, hier fanden sich 606 Leute ein.

Spitzenreiter in den Landesklassen war auch diese Woche wieder der FC Wacker Innsbruck. Gegen den SV Fügen wurde vor 2.245 Zuschauer:innen klar 5:0 gewonnen. In der fünften Ligastufe ist auch diese Woche die Union Matrei in Osttirol der Publikumsmagnet, vom Duell gegen den ASKÖ FC Gmünd in Kärnten wurden 950 Besucher:innen im Tauernstadion gemeldet.

Derbies und Nachbarschaftsduelle gab es im Waldviertel (Gmünd/NÖ gegen Waldhofen/Thaya, 900 Anwesende!), der Südsteiermark (Straß gegen Werndorf), im Oberpinzgau (Mitternsill gegen Mühlbach/Pinzgau), im Lavanttal (St. Michael gegen St. Stefan), im Pongau (St. Johann/Pongau gegen Bischofshofen), im Mostviertel (Kilb gegen Ybbs) und im Vorarlberger Oberland (Göfis gegen Nenzing).

Im Frauen-Unterhaus sind zwei bemerkenswerte Spiele festzuhalten: bestbesuchtes Spiel der Woche war das Semifinale des Wiener Landescups zwischen den SK Rapid Frauen und Altera Porta. Hier setzten sich die Hütteldorferinnen vor 450 Fans mit 13:1 durch, im Finale wartet die 1b des Wiener Sport-Club. Noch außerhalb des ÖFB-Spielbetriebes fand das Premierenspiel für die Frauensektion des USC Litschau im Waldviertel statt, vom Spiel gegen die Frauen des SV Waidhofen/Thaya meldete Groundhopper Alex Matzka ein Publikum von 650 Anwesenden.

Eine kurze Schlussmeldung noch vom Rugby: Beim Ländermatch Österreich gegen Slowakei im Kremser Sepp-Doll-Stadion sagte der Platzsprecher zwischenzeitlich süffisant "sechzehn- bis achtzehntausende" Anwesende durch. Später korrigierte er sich dann doch auf circa 300 Zuschauer:innen, das entsprach der Wahrheit wohl ein wenig mehr. Die Steinböcke setzten sich deutlich 117:3 durch.