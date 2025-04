Englische Runde in der Bundesliga, Ostermontag voller 2. Liga, solide besuchtes Unterhaus und dann auch noch der Tiroler Landescup - satte 41 Spiele haben die (zugegebenermaßen etwas willkürliche) 500er-Marke überschritten. Zuletzt waren in der KW35 2024 (also Ende August/Anfang September) so viele Spiele über jener Marke, hierunter waren jedoch auch 13 Cupspiele zu finden.

Der Topwert wurde auch diese Woche erneut aus dem Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf gemeldet: 19.339 zeigten die Anzeigen des Weststadions beim 0:0 des SK Rapid gegen Blau-Weiß Linz an. Die beiden Duelle zwischen Sturm Graz und Austria Wien belegen dahinter wenig überraschend Platz 2 und 3 mit 15.427 am Sonntag in Graz-Liebenau bzw. 14.457 am Mittwoch in Wien-Favoriten. Die Veilchen blieben in beiden Spielen siegreich und stehen somit an der Tabellenspitze. Ebenjenes konnte der LASK in der Qualifikationsgruppe fixieren, zuhause in der Raiffeisen Arena meldeten die Athletiker 9.600 Zuschauer:innen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind in der obigen Tabelle nur die Gesamtdurchschnitte der zwei Bundesligarunden angeführt. Die Schnitte in der Meistergruppe waren 8.980 bzw. 13.305 und in der Qualifikationsgruppe 3.782 bzw. 5.714.

Fast schon traditionell sind Vorarlberger Derbies mit die größten Highlights in der 2. Liga. Das Aufeinandertreffen zwischen Austria Lustenau und Schwarz-Weiß Bregenz war in der Saison 1999/2000 das erste Vorarlberger Derby in der höchsten Spielklasse, aber auch in der Zweithöchsten zieht es das Interesse der Fußballszene im Ländle an: 4.604 Schlachtenbummler:innen zog das Duell ins Ausweichquartier der Luschnouer, ins Bregenzer Bodenseestadion. Die Austria setzte sich 2:1 durch und sammelte damit auch wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Das Rennen um den Austieg in der 2. Liga gleicht derzeit etwas einem Schneckenrennen, weder Admira Wacker noch die SV Ried sammeln zur Zeit die erhofften Punkte. Einen Punkt konnte die SV Ried vor 3.500 gemeldeten Besucher:innen immerhin am Ostermontag gegen Austria Lustenau in der Innviertel Arena behalten.

Es lag sicher auch am für die Blackies hoch frustrienden Spielverlauf beim Männerspiel davor, aber zur Doppelveranstaltung mit dem Frauen-Bundesligaspiel Sturm Graz gegen Austria Wien blieben dann doch nur 400 Interessierte. Sie sollten eine beherzte Aufholjagd der Sturmfrauen verpassen, die gegen die favorisierten Favoritnerinnen dann doch noch ein 2:2 holen konnten. Durch die Bank je 200 Anwesende wurden bei den anderen Partien des Wochenendes (mit Ausnahme von Bergheim gegen LASK) gemeldet. Die SPG Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen konnte mit dem 2:0-Sieg gegen die SPG Lustenau/Dornbirn rechnerisch den Klassenerhalt fixieren, Altach mit einem 2:1-Sieg auswärts in Neulengbach Platz 1 im Endklassement in der Qualifikationsgruppe. Im Gegensatz zu den Männerbewerben berechtigt diese jedoch zu nichts weiter.

Eine eher schwache Woche hatten die Regionalligen. Große Ausnahme bleibt hier Austria Salzburg, welche vor 1.500 gemeldeten Zuschauer:innen den FC Lauterach 5:0 vom Platz fegen konnten. Bestbesuchtes Spiel in der Regionalliga Mitte war das OÖ-Duell zwischen Tabellenführer FC Hertha Wels und den LASK Amateuren OÖ, vor 680 Besucher:innen trennten sich die beiden Teams 1:1. Das Nachtragsspiel zwischen dem FCM Traiskirchen und dem Wiener Sport-Club am Ostermontag zog 600 Fans an, darunter auch Vizekanzler Andi Babler, bekanntlich ja in Traiskirchen lebender Sport-Club-Anhänger.

Die Landescups sind abseits mancher Finalspiele für gewöhnlich nicht unbedingt die allergrößten Publikumsmagneten, eine Ausnahme bildet traditionell das heilige Land Tirol. Drei Spiele aus dem Achtelfinale schaffen es diese Woche in die Liste, allen voran der 8:1-Kantersieg von Wacker Innsbruck gegen Oberperfuss vor 2.648 Fans. Auch die Duelle FC Stubai gegen SV Telfs (0:3, 650) sowie SC Schwaz gegen SC Imst (0:2, 600) durchbrachen die 500er-Marke.

Aber auch im Meisterschaftsbetrieb der Landesklassen setzte sich Wacker Innsbruck diese Woche an die Spitze, auswärts beim SV Wörgl setzten sich die Schwarz-Grünen mit 3:0 durch, hier wurden 1.500 Anwesende gemeldet. Satte 1.350 Seelen waren beim südoststeirischen Klassiker zwischen dem Ilzer SV und dem SC Fürstenfeld, hier konnte sich Ilz mit 5:2 durchsetzen. Auch das Salzkammergut-Derby zwischen dem SV Bad Ischl und dem SV Gmunden schaffte die Vierstelligkeit, vor 1.000 gemeldeten Zuschauer:innen siegten die Kaiserstädter zuhause mit 1:0.

Weitere Derbies und Nachbarschaftsduelle gab es zudem im Nordburgenland (Mattersburger SV gegen St. Margarethen), im Mattigtal (SPG Munderfing/Pfaffstätt gegen SPG Schlachen/Mattighofen), in Osttirol (Dölsach gegen Rapid Lienz, wichtiger 1:0-Auswärtssieg für den Traditionsverein aus der Sonnenstadt!), in der Südsteiermark (Kalsdorf gegen Tillmitsch) und im Tiroler Oberland (Völs gegen Kematen).

Aufgrund des Rechercheaufwandes ist es leider nicht möglich, die Ligen unterhalb der fünften Ligastufe zu beobachten. Wir freuen uns aber dezidiert immer über Hinweise im Vorraus, welche Spiele unterhalb jener Linie über 500 Besucher:innen anziehen! So zum Beispiel diese Woche in der Tiroler Bezirksliga West (siebte Ligastufe) im südöstlichen Mittelgebirge zwischen dem SV Sistrans und dem FC Patscherkofel, wo die Patscher vor 521 Anwesenden mit 3:1 gewinnen konnten. Besten Dank an Leser Luggi K. für den Hinweis!