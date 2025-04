Fan-Check KW16: FC Wacker stellt LigaZwa erneut in den Schatten

Der Tabellenführer befindet sich auch in der Liste des Publikumsinteresses an der Spitze wieder. Zum 2:0-Heimsieg von Sturm Graz gegen Blau-Weiß Linz fanden sich 15.125 Zuschauer:innen in der Merkur Arena in Graz-Liebenau ein. Auch das Duell der ersten Verfolger zwischen Austria Wien und Red Bull Salzburg in der Generali Arena in Wien-Favoriten zog eine fünfstellige Anzahl an Besucher:innen an, 13.245 um genau zu sein. Die Salzburger gewannen 3:1 und sind nun die ersten Verfolger der Steirer.

Eine ähnliche Situation gibt es in der Qualifikationsgruppe: der Linzer ASK steht sowohl sportlich als auch von der Zahl an Zuschauer:innen an der Spitze. Zum 2:0-Sieg gegen die WSG Tirol fanden sich immer noch 9.100 Anhänger:innen ein. Der Durchschnitt von 12.622 bedeutet die Playoffgruppen übergreifend den vierten Rang, knapp hinter der Austria.

Das bestbesuchte Zweitligaspiel fand diese Woche erneut in Vorarlberg statt. Austria Lustenau empfing den FC Liefering vor 1.450 Interessierten im Ausweichstadion in Bregenz, die Jungbullen gewannen 2:1. Tabellenführer Admira Wacker empfing den SV Stripfing vor 1.118 Anwesenden, in diesem niederösterreichischen Duell trennten sich die beiden Teams 2:2. Da die SV Ried in einem ereignisreichen Spiel beim SKN St. Pölten vor 650 Fans 2:1 gewann, konnten sie den Rückstand auf die Südstädter auf zwei Punkte verkürzen.

Die bestbesuchten Spiele in der Frauen-Bundesliga sind in den meisten Fällen Doppelveranstaltungen, gekoppelt an ein Männerspiel. So auch diese Woche in Altach. Gestützt von den 849 verbliebenen Zuschauer:innen im Anschluss an die Partie der Männer gegen Hartberg konnten die Altacher Frauen den FC Bergheim mit 1:0 besiegen. Auch die beiden Spiele in der Meistergruppe waren gut besucht. Zum Wiener Derby Vienna gegen Austria erschienen 512 Besucher:innen, die Favoritnerinnen blieben hier mit 5:0 klar siegreich. Der SKN St. Pölten Rush bezwang Sturm Graz vor 358 Interessierten mit 3:0 und sitzt weiter mit fünf Punkten Vorsprung auf die Austria an der Tabellenspitze.

Das Auswärtsspiel von Austria Salzburg bei der SVG Reichenau im gleichnamigen Innsbrucker Stadtteil ist das bestbesuchte Regionalligaspiel der Woche, am Ende sahen die 1.200 Anwesenden ein torloses Remis. Das reicht weiterhin für die Tabellenführung, da Verfolger SC Imst auswärts beim SV Wals-Grünau (vor 500) 2:3 verlor. Auch der FC Hertha Wels spielt auswärts bei Union Gurten 0:0 und behält die Tabellenführung, hier waren 900 Personen vor Ort. Das bestbesuchte Spiel in der Oststaffel war das Niederösterreich-Duell zwischen Traiskirchen gegen Gloggnitz, die 400 Fans sahen einen 3:2-Sieg der Traiskirchner.

Kaiser der Landesklassen bleibt der FC Wacker Innsbruck. 2.418 war die Zahl, die diese Woche aus dem Tivoli Stadion gemeldet wurde, zu Gast der drittplatzierte SK St. Johann/Tirol, am Ende stand ein 1:1-Remis. Jenes reicht den Wackerianern aber weiterhin für die Tabellenführung in der Regionalliga Tirol, welche ja streng genommen keine Regionalliga ist.

Aus Gründen des Rechercheaufwands beobachtet diese Liste nur die fünf höchsten Spielklassen des Männerfußballes in Österreich. Von Zeit zu Zeit finden aber auch in den Spielklassen darunter Spiele statt, die zu ignorieren journalistisch unredlich wäre. Im oberösterreichischen Gusenttal fand in der Bezirksliga Nord (sechste Ligastufe) das Derby SV Gallneukirchen gegen Union Schweinbach statt. Vor beeindruckender Kulisse von 1.200 Schlachtenbummler:innen mit Pyrotechnik und kleinen Überzieher-Choreographien setzten sich die Gallneukirchner knapp mit 1:0 gegen die Schweinbacher durch, die stilsicher mit dem Traktor angereist waren.

Derbies und Nachbarschaftsduelle gab es zudem im Machland (Naarn gegen Schwertberg) und im Bregenzerwald (Schwarzenberg gegen Bizau). Die 500er Marke knapp verpasst wurde im Bezirk Eisenstadt-Umgebung (Klingenbach gegen Leithaprodersdorf), im Aichfeld (Knittelfeld gegen Obdach) sowie im Mühlviertel (Bad Leonfelden gegen Rohrbach-Berg).

Diese Woche muss leider erneute Quellenkritik an den Zahlen im Datenservice angebracht werden. Zum Linzer Derby in der Frauen-Bundesliga zwischen dem LASK und der SPG Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen (0:0) erschienen laut Spielbericht der Gastgeber 450 Fans, im offiziellen Spielbericht ist hier aber nur eine Zahl von 121 vermerkt. Der Autor dieser Zeilen war bei erwähntem Spiel vor Ort und erachtet die Angabe des LASK für deutlich glaubwürdiger. Vom Duell des SC Retz gegen die Admira Wacker Juniors in der niederösterreichischen Landesliga gibt es gar noch größere Diskrepanz zu vermelden. Schrieben die Retzer in ihrem Spielbericht den Photos nach durchaus glaubwürdig von 800 Anwesenden (das wäre in der Liste immerhin Platz 16!), so stehen im offiziellen Spielbericht gerade mal 300. Wir können an dieser Stelle nur erneut die Vereine und Schiedsrichter:innen bitten, die Zuschauerzahl-Angabe im Spielbericht ernstzunehmen. Über Besucher:innen-Zahlen wird diskutiert, egal wie, und es ist mühsam und dem Fußball sicher nicht zwecksdienlich hier wiederholt massive Diskrepanzen in den Quellen vorfinden zu müssen.

Und auch wenn sich die Fans des SK Rapid eher nicht mehr an das mit 4:1 verlorene Rückspiel im Conference-League-Viertelfinale gegen Djurgårdens IF aus Stockholm erinnern werden wollen, die stattliche Kulisse von 25.600 Schlachtenbummler:innen bleibt immer noch respekteinflößend und muss dementsprechend an dieser Stelle erwähnt werden.