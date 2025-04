Fan-Check KW15: Hütteldorf fast voll

Ein Wiener Derby ohne Auswärtsfans ist nicht ganz dasselbe, es reicht aber trotz allem für Platz 1 in der Publikumsrangliste. Gemeldet wurden 22.669 Zuschauer:innen, die Gastgeber aus Wien-Hütteldorf gewannen 2:0. Für Rapid definitiv ein sehr wichtiger Sieg, für die Austria bleibt nicht nur eine bittere Derbyniederlage sondern auch drei verlorene Punkte im Titelrennen.

Im fürs erwähnte Titelrennen hochrelevanten Duell zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz konnten sich die Steirer auswärts in der Red Bull Arena in Kleßheim mit 2:1 durchsetzen, das wollten sich 16.698 Besucher:innen nicht entgehen lassen. Zum erst dritten Mal diese Saison unter die 5.000er Marke rutscht Blau-Weiß Linz. Gegen den Wolfsberger AC fanden 4.900 Fans den Weg ins Hofmann Personal Stadion im Linzer Donaupark, die Gäste aus dem Lavanttal konnten 2:1 siegen.

Ein wichtiges Lebenszeichen gab auch der andere Grazer Verein in der Bundesliga ab. Vor 5.213 Anwesenden konnte der Grazer AK mit einem 1:0-Sieg im direkten Duell die Rote Laterne wieder an den SCR Altach zurückgeben. Immerhin 3.356 Personen kamen zum Duell Siebter gegen Achter zwischen dem TSV Hartberg und dem Linzer ASK, die Gäste aus Oberösterreich blieben hier mit 1:0 siegreich.

Als Autor einer Kolumne über Publikumsinteresse ist man zur neutralen Beobachtung und zur sachlichen Interpretation des Zahlenmaterials verpflichtet. Dass sich der Autor dieser Zeilen aber langsam wirklich nicht mehr damit wohl fühlt, nur Schlechtes über die WSG Tirol zu schreiben, diese Anmerkung sei gestattet. Denn vom Duell gegen Austria Klagenfurt wurden wie in der Vorwoche gegen Hartberg nur 850 Anwesende gemeldet. In der Gesamtliste ist dies gerade mal Rang 18. Fünf Viertligaspiele und ein Fünftligaspiel waren diese Woche besser besucht. Ein wertvolles Trostpflaster für die Wattener im Exil, sie gewannen 5:3.

Drei Zweitligaspiele schafften diese Woche die Vierstelligkeit. Die Vienna empfing vor 2.112 Zuschauer:innen Schwarz-Weiß Bregenz und gewann 2:1. Austria Lustenau empfing Admira Wacker vor 1.902 Besucher:innen, hier setzten sich die Südstädter mit 1:0 durch. Und im innersteirischen Duell zwischen dem ASK Voitsberg gegen Sturm Graz II sahen 1.460 Personen ein 1:1-Remis

Bittere Wahrheit ist aber auch, dass die Hälfte der Zweitligapartien diese Woche nicht die 500er-Marke überschreiten konnten. Während zum 5:0-Sieg der SV Ried beim SK Rapid II immerhin 493 Fans kamen, verfehlten die Duelle Lafnitz-FAC, Liefering-Kapfenberg und Stripfing-SKN St. Pölten die Marke klar.

Auch die Frauen-Bundesliga hat seit dieser Saison eine Trennung in Meistergruppe und Qualifikationsgruppe. Das Spitzenspiel der Woche war das Duell zwischen Austria Wien und SKN St. Pölten Rush. Die Favoritnerinnen konnten vor 576 Schlachtenbummler:innen den Serienmeisterinnen ein 1:1 abringen. In den Landesklassen festigten die SK Rapid Frauen mit einem 5:0 gegen Dynama Donau vor 325 Personen den Meistertitel in der Wiener Frauen Landesliga.

Austria Salzburg musste zuhause gegen den SV Kuchl zwar wegen einer 1:2-Niederlage Punkte lassen, die anwesenden 1.566 Fans reichen aber für Platz 1 in der Publikumswertung in der Regionalliga. Und da Konkurrent SC Imst (vor 400) gegen den FC Pinzgau nur torlos remisierte, bleiben die Mozartstädter weiterhin Tabellenführer in der Weststaffel. Ebenfalls Unentscheiden spielten der Wiener Sport-Club und der außerhalb seines Sponsorennamens namenlose "FC Mauerwerk", das 1:1 sahen im Ottakringer Exil des WSC 1.147 Interessierte. Bestbesuchtes Spiel in der Regionalliga Mitte war der 4:1-Kantersieg des FC Hertha Wels gegen den SV Wildon vor 550 Anwesenden. Sowohl die Salzburger Austria, die Imschter als auch die Welser können sich bekanntlich alle über eine frisch erteilte Zweitligazulassung erfreuen.

Es wird ja schon zum Usus, dass ein Spiel in Tirol das bestbesuchte aus den Landesklassen wird. Etwas weniger üblich ist die Tatsache, dass es sich hier nicht um ein Spiel mit Beteiligung von Wacker Innsbruck handelt, sondern um ein Fünftligaspiel, ja sogar nicht mal im Tiroler Landesverband. Die (wie alle Osttiroler Vereine) im Kärntner Landesverband spielende Union Matrei empfing zum Unterliga West-Duell gegen den FC Hermagor satte 1.170 Zuschauer:innen ins heimische Tauernstadion, Platz 10 österreichweit! Das Stadtderby zwischen dem Innsbrucker AC und Wacker Innsbruck zog am räumlich dann doch sehr engen ASKÖ-Platz in der Innsbrucker Reichenau 952 Besucher:innen, die Schwarz-Grünen setzten sich mit 4:0 durch.

Im Salzburger Landescup gab es gab es mit der Partie SV Schwarzach/Pongau gegen den FC Pinzgau Saalfelden ein gauübergreifendes Süd-Duell, welches unter der Woche 501 Interessierte anzog. Der FC Pinzgau setzte sich auswärts mit 1:0 durch. Auch die Salzburger Austria war unter der Woche im SFV-Landescup dran, gegen den TSV St. Johann/Pongau mussten sie bis ins Elfmeterschießen, wo sie sich vor 450 Anwesenden 7:6 durchsetzten.

Derbies und Nachbarschaftsduelle gab es sonst noch im Bregenzerwald (Rotenberg gegen Egg), in Oberkärnten (Spittal an der Drau gegen Lendorf), in Linz-Urfahr (St. Magdalena gegen Admira Linz), im Aichfeld (Zeltweg gegen ESV Knittelfeld), im Bezirk Amstetten (Ardagger gegen St. Peter in der Au) und in der Südsteiermark (Allerheiligen gegen Heiligenkreuz/Waasen). Die 500er Marke leider knapp verpasst haben u.a. das Lavanttal-Derby (St. Andrä gegen St. Stefan, die originalen SPG-Partner von WAC bzw. Austria Klagenfurt) oder ein zweites Bregenzerwälder Duell (Schwarzenberg gegen Andelsbuch).

950 Zuschauer:innen pilgerten zum Duell zwischen dem FC Lustenau und dem SC Göfis, wo die blauen Luschnouer 100 Jahre Jubiläum ihres Heimstadions, dem Stadion an der Holzstraße, begangen. Der FC trat zur Partie mit zeitgetreuen Retrotrikots an und konnte 2:1 gewinnen. Wir gratulieren.

Streng genommen nicht im Fokus dieser Liste, weil in der burgenländischen 2. Klasse Nord (also der siebten Ligastufe) stattfindend ist das Eisenstädter Derby zwischen dem UFC St. Georgen/Eisenstadt und dem SC Eisenstadt. Hier fanden sich im Georgistadion der Schurldorfer bemerkenswerte 750 Besucher:innen ein, das Spiel endete 3:3.