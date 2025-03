Fan-Check KW9: Salzburg meldet sich (auch auf den Rängen) zurück

Spitzenreiter der Runde ist das Duell zwischen dem SK Rapid und dem SCR Altach, die Hütteldorfer konnten sich hier vor 16.982 Zuschauer:innen mit 5:0 ordentlich den Frust vom Leib schießen. Am Tabellenplatz konnte dies aber nichts ändern, da tags drauf der FC Red Bull Salzburg ebenfalls einen Befreiungsschlag schaffte. Den 3:1-Sieg gegen Sturm Graz sahen 11.363 Besucher:innen, was für die krisengebeutelten Mozartstädter auch im Publikumsinteresse wieder einen massiven Sprung nach vorne bedeutet.

5.700 wurden beim Duell GAK gegen Austria Wien gemeldet, wo sich die Favoritner auswärts mit 2:1 durchsetzen konnten. Ebenfalls einen 2:1-Sieg gab es im Linzer Donaupark für Blau-Weiß Linz gegen die WSG Tirol, hier wurden 5.100 gemeldet. Zusammen mit den Duellen Austria Klagenfurt gegen Linzer ASK (1:2, 3.235) und Hartberg gegen Wolfsberger AC (0:3, 2.890) ergibt dies einen Rundenschnitt von 7.545.

2.800 Zuschauer:innen sahen einen abgebrühten 2:0-Sieg der SV Ried gegen den Floridsdorfer AC, das ist diese Woche Bestwert in der 2. Liga. Da Admira Wacker auswärts in Lafnitz (vor 350 Personen) nur mit 1:1 remisierte, verringert sich der Rückstand der Innviertler auf die Südstädter auf nunmehr einen Punkt. 1.707 Besucher:innen fanden sich zum blau-gelben Duell zwischen der Vienna und dem SV Stripfing ein, hier konnten sich die Döblinger mit 3:1 durchsetzen. Zum Mostviertler Duell zwischen Amstetten und dem SKN St. Pölten kamen 1.005 Interessierte, hier wurde torlos remisiert.

Das bestbesuchte Spiel in der Frauen-Bundesliga fand wieder mal in Vorarlberg statt: zum Duell zwischen Altach und Sturm Graz fanden sich 280 Personen ein, die Steirerinnen konnten sich hier mit 3:1 auswärts durchsetzen und bleiben damit auf Kurs für das Meister-Playoff. 250 Fans wurden vom Duell der Vienna gegen den LASK gemeldet, hier konnten die Döblingerinnen nach Rückstand noch 2:1 gewinnen und das Meister-Playoff damit rechnerisch so gut wie fixieren.

Auch die 2. Frauen-Bundesliga läuft wieder, zum Spitzenduell zwischen der SpG Südburgenland/Hartberg und den Wildcats Krottendorf fanden sich 200 Interessierte ein, die burgenländisch-steirische Spielgemeinschaft gewann mit 5:3 und liegt damit nun vier Punkte vor den Verfolgerinnen aus der Oststeirermark auf der Pole Position.

Mit dem Osten und der Mitte sind zwei der Regionalliga-Staffeln dieses Wochenende wieder gestartet. Zum traditionsreichen Duell zwischen dem Wiener Sport-Club und dem Kremser Sportclub fanden sich 982 Zuschauer:innen im Ausweichquartier des WSC in Wien-Ottakring ein, die beiden schwarz-weißen Sport(-)clubs trennten sich salomonisch 1:1. 928 Besucher:innen kamen zum inneroberösterreichischen Duell zwischen Vorwärts Steyr und ASKÖ Oedt, auch hier lautete das Endergebnis 1:1, die Steyrer werden damit sicher besser leben können als die Gäste aus Traun-Oedt. Ebenfalls in der Regionalliga Mitte empfing der nunmehrige Aufstiegsfavorit FC Hertha Wels den Deutschlandsberger SC vor 654 Interessierten und blieb mit 4:0 deutlich siegreich. Da zeitgleich die Rumpftrumpe des DSV Leoben gegen die LASK Amateure OÖ 0:7(!) unterging, sind die Welser nun die neuen Tabellenführer.

Das dieswöchige bestbesuchte Spiel im Unterhaus fand jedoch nicht in den Regionalligen statt, sondern in der niederösterreichischen Landesliga. Vor 2.000 Personen besiegte der 1. Fortuna Wiener Neustädter SC die Lokalrivalen vom USV Scheiblingkirchen-Warth knapp mit 1:0. Die Tabellenspitze bleibt also weiter in Wiener Neustädter Hand.

Ganz zaghaft noch fängt die Auflistung der Derbies und Nachbarschaftsduelle statt. Mehr als sportliches Spitzenspiel denn als gewachsene historische Lokalrivalität ist das Duell zwischen dem USV Halbturn und dem SC/ESV Parndorf zu bezeichnen, auch wenn die Sportplätze nur zwanzig Kilometer trennt. 700 Augenpaare sahen im Seewinkel den 4:0-Auswärtssieg der Parndorfer den alten und neuen Tabellenführer der Burgenlandliga. Zwei weitere Lokalduelle gab es im Weinviertel mit Retz gegen Stockerau (1:0, 647) in der NÖ-Landesliga und Wolkersdorf gegen Neudorf/Weinviertel (0:3, 500) in der 2. Landesliga Ost.

Das Finale der 1. Futsal-Liga steht nun fest, es gibt erneut eine rein Linzer Finalserie: Diamant Linz gegen Ljuti Krajišnici Linz. Diamant hatte sich bereits letzte Woche qualifiziert, Ljuti Krajišnici setzte sich vor 750 Zuschauer:innen zuhause im BSZ Auhof in Liz-Urfahr mit 3:2 gegen Futsal Klagenfurt durch. Sowohl das erste Spiel der Finalserie als auch das Spiel um Platz 3 (Stella Rossa aus Wien gegen Futsal Klagenfurt) finden in zwei Wochen statt.