Fan-Check KW8: Linz, Wien, Graz on top

14.980 Zuschauer:innen am Linzer Froschberg, 13.648 Besucher:innen in Wien-Favoriten und 13.024 Fans in Graz-Liebenau. Bei den Duellen der Großen klingt das Fernziel eines fünfstelligen Schnitts bei den Zuschauer:innen-Zahlen wie ein absolut erreichbares Ziel. Der 1:0-Sieg des LASK gegen Rapid, der 1:0-Auswärtssieg von Red Bull Salzburg bei der Wiener Austria und der 2:1-Sieg von Sturm Graz gegen Blau-Weiß Linz konnten allesamt trotz ausbaufähiger Temperaturen die Leute zahlreich ins Stadion bringen.

Das Schlusslicht dieser Runde ist wieder mal die WSG Tirol in ihrem Ausweichquartier in Innsbruck. Mag das 3:3-Remis gegen den Wolfsberger AC fußballerisch hochspannend gewesen sein, von der Begegnung Wattens gegen Wolfsberg fühlten sich nur 1.670 Personen angesprochen. Mit den Partien Altach gegen Hartberg (4.132, 0:0) und Austria Klagenfurt gegen GAK (4.109, 4:2) beträgt der Rundenschnitt in der Bundesliga diese Woche 8.594.

Nur 52 Personen weniger als in Innsbruck fanden sich zum Spitzenspiel der 2. Liga zwischen dem FC Admira Wacker und dem First Vienna FC in der Südstadt ein. Den 3:1-Sieg des alten und neuen Tabellenführers sahen 1.618 Zuschauer:innen. Im äußersten Westen des Landes fanden sich zum Spiel von Austria Lustenau im Ausweichquartier in Bregenz gegen den SKN St. Pölten 1.200 Besucher:innen ein, die Traisenstädter konnten hier einen 1:0-Auswärtssieg holen.

Der Auftakt der 2. Liga noch zu winterlichen Temperaturen war wahrlich kein stark Verfolgter. Keine der restlichen Zweitligapartien konnte die 500er-Marke durchbrechen, auch nicht der 1:0-Auswärtssieg von Admira-Verfolger SV Ried beim SV Horn (350). Trauriges Schlusslicht in der Statistik ist die Zuschauer:innen-Zahl von 75 beim 3:1-Sieg des FC Liefering gegen den SV Lafnitz in der Red Bull Arena in Kleßheim.

Die Frauen waren diese Woche in Länderspielpause. Zum Women's Nations League Duell des Nationalteams gegen Schottland kamen 1.750 Interessierte in die Rieder Innviertel Arena. Zum Debüt von Trainer Alexander Schriebl konnte die Frauen-Natio mit 1:0 gewinnen.

Klagenfurt bleibt eine Futsal-Hochburg des Landes. In der 1. Futsal Liga kommen zum Semifinale Futsal Klagenfurt gegen den FC Ljuti Krajišnici aus Linz 500 Fans. Die Linzer nehmen einen 5:3-Auswärtssieg aus der Ballspielhalle Viktring mit nach Hause und erzwingen somit ein drittes Spiel in der Serie. In der zweiten Halbfinalserie steht der Sieger fest: Diamant Linz besiegt Stella Rossa auswärts in Wien-Simmering mit 3:1, hier waren 350 Interessierte anwesend.

Die Aufsteiger aus der 2. Futsal Liga stehen mit diesem Wochenende ebenso fest: der AFC Graz setzt sich im Fernduell der Gruppe A gegen den StFC Podrinje Graz durch, Zweitere hätten einen Umfaller der Athletiker benötigt. Jene konnten jedoch auswärts in der Sporthalle der HTL Wiener Neustadt gegen die Neustädter Kickers 27 vor 150 Zuschauer:innen einen ungefährdeten 10:2-Auswärtssieg einfahren. Da half Podrinje auch ein 25:2(!) Kantersieg gegen den FC Adler Wien vor 250 Besucher:innen in der ASKÖ-Halle in Graz-Eggenberg nichts mehr, da AFC den tie breaker in den direkten Duellen hat. In Gruppe B stand der 1. FSV Wels als Aufsteiger bereits seit Wochen fest. Gratulation nach Graz und Wels.