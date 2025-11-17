Für immer dritte Liga, Seekirchen?

Anton Feldinger hat "das Eutzerl" gefehlt. Dann wäre er vielleicht wie Alexander Manninger Fußballprofi geworden. Oder ÖFB-Frauenteamchef wie Alexander Schriebl. Mit dem Ex-Salzburg- und heutigen Bayern-Sportdirektor Christoph Freund muss er sich nicht vergleichen. Er hat im Nachwuchs mit all diesen Männern gekickt.

Ein wenig machen Freund und Feldinger das gleiche, bei Letzterem lautet die Funktion "Obmann" des SV teampool Seekirchen. "Der Traum jedes Burschen ist es, Profi zu werden", sagt er im Gespräch mit 90minuten und meint sich damit mit.

Das Dumme daran: Das gelingt pro Akademie und Jahrgang nur einer geringen Anzahl. Für alle anderen warten "normale" Jobs, vielleicht Amateur-Fußball, eventuell beides.

Dazu müssten sie unter anderem zum Regionalligisten vom Südwestufer des Wallersees gehen. Im 12.000-Menschen-Ort hat man sich zum Kicken in der Regionalliga dem Vereinsmotto "Ein TEAM. Eine REGION. Ein WEG." verschrieben.