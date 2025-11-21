90minuten: Haben Sie sich zwischendurch einmal gedacht, dass es nichts mehr wird?

Annerl: Dass es nichts wird, haben wir nie gedacht, aber wir mussten den Projektplan das eine oder andere Mal nachjustieren. Die Alternative Neubau stand früh im Raum, das war finanziell aber nicht darstellbar.

90minuten: Elf Millionen Euro Kosten, neun Millionen kamen vom Land, also hat man zwei Millionen selbst aufgestellt. Wie jeden Häuslbauer frage ich: Ist es sich ausgegangen?

Annerl: Ehrlicherweise sind die Kosten noch nicht final abgerechnet. Unser Generalunternehmer, die Firma Grabner, kennt unser Budget. Was ich sagen kann, ist, dass wir im Rahmen geblieben sind.

90minuten: Der TSV Hartberg bewegt sich hinter den großen Namen, manche Konkurrenten wie Altach oder Blau-Weiß haben moderne Stadien, andere, wie die WSG oder der WAC, haben noch keine modernen Arenen. Hat man aus Ihrer Sicht nachgezogen oder sich einen Vorsprung verschafft?

Annerl: Aus unserer Sicht sind wir mit der jetzigen Stadionlösung perfekt aufgestellt und vor allem gut positioniert. Unterschiede haben wir in den Kapazitäten, der WAC hat 8.000, die WSG 16.000; auch wenn der Tivoli nicht deren Heimstätte ist. Unser Stadion fasst 5.500, es ist modern und kompakt, passt nach Hartberg und zum TSV. Infrastruktur schießt keine Tore, aber unsere neue Heimstätte ist ein Gamechanger und unsere Zukunftsperspektive.

Unser modernisiertes Stadion ist die Grundlage für wirtschaftliche Stabilität und schafft Raum für Weiterentwicklung. Wir rechnen definitiv mit mehr Zuschauern und einer besseren Atmosphäre. Wir hoffen auch auf viele Familien im Stadion. Zudem können wir Events veranstalten und den Sponsoren die Möglichkeiten bieten, sich noch besser zu präsentieren. Aus meiner Sicht wird uns all das stärken und nachhaltig wachsen lassen. Die Modernisierung des Stadions ist nicht nur für den TSV, sondern für die gesamte Region eine Bereicherung, das war uns immer wichtig.