Hyped! Johannes Mosers Vorgänger als ÖFB-Wunderkinder

Johannes Moser sorgt mit seinen sensationellen Vorstellungen bei der U17-WM in Katar für Furore.

Der Hype um den 17-jährigen Kärntner ist riesig.

Es ist nicht das erste Mal, dass hierzulande Teenager als Wunderkinder und Hoffnungsträger des österreichischen Fußballs gefeiert werden.

90minuten erinnert sich an 12 frühere Wunderkinder: