Söndergaard: Der Mann von außen muss es richten

Lars Söndergaard geht gerne Skitouren. 1.000 Höhenmeter und mehr dürfen es sein. Wer den Sport kennt, weiß: Das ist anspruchsvoll. Eine ebenfalls herausfordernde Aufgabe erwartet ihn als Teamchef des ÖFB-Frauen-Nationalteams.

Die letzten Großereignisse wurden verpasst, die Ergebnisse der Ära Schriebl sind mau, da ändert auch der zuletzt erstmals gelungene Punktgewinn gegen die Deutschen nichts. Die 'Natio' bekommt nun den dritten Übungsleiter innerhalb von eineinhalb Jahren. Er soll das früher so erfolgreiche Team wieder in die Erfolgsspur bringen.

Leistungsnachweis

Der gebürtige Däne ist hierzulande kein Unbekannter, war zuletzt mit dem Frauen-Nationalteam seiner Heimat Dänemark erfolgreich. Bei der Europameisterschaft 2022 scheiterte er noch in der Gruppenphase an Deutschland, Spanien und Finnland. Danach führte er die Däninnen zur WM 2023 und erreichte das Achtelfinale.

Für Österreich wäre es die erste erfolgreiche Qualifikation zur Frauen-Fußballweltmeisterschaft. Dank dem gegen Tschechien erreichten Verbleib in der Liga A der Nations League kann man dafür sogar Vierter in der EM-Quali werden. Es müssen für das Dabeisein in Brasilien 2027 dann schlichtweg mehrere Qualirunden überstanden werden.

Dieses große Ziel soll, da sind ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel und Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll unmissverständlich deutlich, erreicht werden.