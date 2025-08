Irene Fuhrmann geht gerne früh schlafen und liebt Bewegung im Grünen. Beides kam in den letzten Wochen ein wenig zu kurz. Sie war für die UEFA bei der Frauen-EM in der Schweiz im Einsatz. "Die vielen Verlängerungen haben meinen Rhythmus ordentlich durcheinandergebracht", erzählt die Ex-Teamchefin der ÖFB-Frauen beim morgendlichen Interviewtermin im Kaffeehaus.

Von 2020 bis 2024 bekleidete die Wienerin, die mittlerweile in Gablitz lebt, das höchste Amt im heimischen Frauenfußball. Ihr größter Erfolg war zweifelsohne das Erreichen des Viertelfinales bei der EM 2022 in England. Fuhrmann blickt insgesamt positiv auf ihre Ära zurück. "Wir haben in vier Jahren nur in drei Spielen nicht im Soll gespielt", sagt die 44-Jährige.

Fuhrmann, die aktuell als UEFA Instructor und Technical Observer arbeitet, wirkt entspannt. Sie lasse sich gerade treiben und die Dinge auf sich zukommen, erzählt sie. Im Gespräch mit 90minuten berichtet sie außerdem über ihre Eindrücke von der gerade zu Ende gegangenen EM in der Schweiz, wieso die englische Liga derzeit über allen anderen steht und warum die langsame Entwicklung des Frauenfußballs auch Vorteile gehabt hat.

Fuhrmann begegnet der Kritik, die zum letzten Jahr ihrer Zeit als Nationaltrainerin geübt wird, beschreibt ihre Gefühlslage damals und warum sie sich im ÖFB nicht so durchsetzen konnte, wie sie es gern gewollt hätte. Ein Trainerinnenjob würde sie wieder reizen, aber: "Man muss wissen, was man kann und was man nicht kann."

90minuten: Sie kommen gerade von einem Trainer:innenkongress in Leipzig, wo Sie auch Vortragende waren. Worüber haben Sie gesprochen?

Irene Fuhrmann: Der Veranstalter, der Bund Deutscher Fußballlehrer, hat bei der UEFA um einen Beitrag zur Women’s Champions League angefragt. Es ging um eine Trendanalyse und den Transfer in die Trainingspraxis. Die UEFA hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Es war eine richtig große Bühne, eine lässige Veranstaltung mit einem sehr breiten Themenspektrum.

90minuten: Davor waren Sie bei der Frauen-EM in der Schweiz. Wie war Ihr Eindruck vom Turnier?

Fuhrmann: Ich war in Summe 20 Tage vor Ort und habe elf Spiele live gesehen. Bei den meisten dieser Spiele habe ich für die UEFA an den technisch-taktischen Berichten mitgearbeitet. Ich war vom Turnier extrem positiv überrascht, meine Erwartungen wurden absolut übertroffen. Nicht nur sportlich, auch hinsichtlich der Organisation und der Atmosphäre auf den Straßen und in den Stadien. Es ist immer wieder unfassbar zu sehen, welche Kraft so ein Turnier entwickeln kann. Es gab tolle Geschichten zu vielen Nationen und das Gastgeberland ist über sich hinausgewachsen, was so einer Veranstaltung immer guttut.

90minuten: Hat Sie das sportliche Niveau überrascht oder ist das mittlerweile das Level, das der Frauenfußball einfach hat?

Fuhrmann: Vieles ist so gekommen, wie ich es mir erwartet habe. Das Niveau hat mich nicht überrascht. Was mich überrascht hat, war, wie eng das Ganze inzwischen geworden ist. Man muss sich nur die Zahl der Verlängerungen in der K.O.-Phase anschauen. Am Ende waren mit England und Spanien die beiden Teams im Finale, die den qualitativ breitesten Kader hatten. Beide konnten im Laufe der Spiele mit den Auswechslungen richtig Impact bringen.