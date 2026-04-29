Söndergaard: Er ist wieder da!

Lars Söndergaard ist wieder da.

Wobei er ja eigentlich nie ganz weg war. "Meine zweite Heimat", nennt der 67-Jährige Österreich.

Immerhin hat er fast ein Jahrzehnt seines Trainer-Lebens hier verbracht. Auch danach brach der Kontakt zu Freunden und Bekannten nie ab, seine Ferienwohnung in Altenmarkt hat der Däne nie aufgegeben, war mehrmals im Jahr in Österreich.

WM- und EM-Erfahrung als Teamchef

Nun soll er als neuer Teamchef der ÖFB-Frauen den zuletzt unter Coach Alexander Schriebl eingesetzten Negativtrend nicht nur stoppen, sondern die Mannschaft auch zur WM 2027 nach Brasilien führen. Alle Infos zum Teamchef-Wechsel >>>

Das ist ihm als Teamchef schon einmal gelungen. Von Jänner 2018 bis August 2023 trainierte Söndergaard das dänische Frauen-Nationalteam.

Bei der Europameisterschaft 2022 scheiterte er in einer Gruppe mit Deutschland, Spanien und Finnland, ein Jahr später führte er die Truppe zur WM 2023, wo die Däninnen im Achtelfinale gegen Gastgeber Australien die Segel streichen mussten.

Ein ganzheitlicher Ansatz

Beim dänischen Verband lernte Söndergaard einen ganzheitlichen Ansatz kennen. In einem Interview mit LAOLA1 erzählte er 2021: "Die Zusammenarbeit mit Männer-Teamchef Kasper Hjulmand ist großartig. Wir sprechen im Verband nicht über Spielweisen für Frauen und Spielweisen für Männer, wir sprechen über Spielweisen für Dänemark. Wir begegnen uns auf Augenhöhe."

Letzteres ist genau die Art, die den Trainer und Menschen Söndergaard auszeichnet. Typisch skandinavisch, möchte man meinen, begegnet er seinem Gegenüber stets offen und respektvoll, autoritäre Züge sind ihm fremd.