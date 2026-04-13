Schriebl: "Die schlechteste Leistung kann man nicht wegleugnen"

90minuten: Wenn man sich aber nur die Ergebnisse ansieht, mit zwölf Spielen und nur vier Siegen und einem Remis, wäre das schon eine Bilanz, mit der andere schon nicht mehr Trainer wären.

Schriebl: Ich kann nicht beurteilen, aus welchen Gründen in der Vergangenheit oder woanders Trainerentscheidungen getroffen worden sind. Ich möchte die Bilanz aber etwas einordnen. Die letzten zwei Spiele haben wir verloren. Einmal gegen ein Team, das am Papier besser ist und einmal gegen eines, das schlechter ist. Letztes Jahr hatten wir zwei Testspiele, da gab es ein Remis und eine Niederlage – aber das zählt für mich nicht, die sind ja zum Testen da. Also sind acht Spiele übrig, davon waren je zwei gegen Deutschland und die Niederlande. Gegen die haben wir in Pflichtspielen noch nie gewonnen.

Bleiben die vier Spiele gegen Schottland und Tschechien, von denen wir drei gewonnen und das Ziel, den Verbleib in der Liga A, erreicht haben. Somit finde ich das eigentlich OK. Vor allem, wenn ich an den Umbruch mit vielen neuen Impulsen und den Verletzungen denke.

90minuten: Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass das Team im Umbruch ist, das ist ein Work in Progress. Wie viele Jahre wird das dauern, was sagt der Sportdirektor dazu? Ist Ihre Reise beim Verpassen der WM vorbei?

Schriebl: Wir haben von Anfang an kommuniziert, dass eine neue Spielidee implementiert werden soll. Es braucht schlichtweg Zeit, um die Facetten so zu gestalten, dass man auf diesem hohen Niveau bestehen kann. Dazu soll ich diesen Umbruch gesund vollziehen. Es bringt ja nichts, eine Spielerin einfach aus Prinzip nicht mehr einzuberufen, obwohl ihre Leistung passen würde.

Der Plan ist also, von meinem Start weg letztes Jahr, zwei Jahre zu arbeiten. Es haben sich jedoch zwischendrin einige Parameter verändert; Stichwort Verletzungen. Solange ich einen Vertrag habe, werde ich alles dafür tun, dass diese Entwicklung stattfindet. Mit der Direktion Sport bin ich zudem in ständigem Austausch, weil man die Sachlage eben immer neu bewerten muss.