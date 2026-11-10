Romano Schmid in Frosinone: Ein Genuss

Die Marketing-Abteilung Frosinones packte ein Klischee aus. Als Romano Schmid und Florian Grillitsch als Neuzugänge des Serie-A-Aufsteigers präsentiert wurden, aßen sie vor den Kameras eine Sachertorte.
Dass auch in der 43.000-Einwohner-Stadt 85 Kilometer südöstlich Roms gut gebacken wird, hat Schmid längst festgestellt.
Zurückhaltung bei den Croissants
In einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport" lacht er: "Die kleinen, mit Schokolade gefüllten Croissants, die man in einem Lokal in der Nähe unseres Trainingsgeländes in Ferentino isst. Ich würde jedes Mal 20 davon bestellen."
Der Steirer ist schnell in Italien angekommen. Während er gelegentlich Croissants genießt, genießen die Frosinone-Fans seine Leistungen auf dem Rasen.
"Er ist schnell zu einem der Publikumslieblinge im Stadio Benito Stirpe geworden", sagt Stefano Martini, Chefredakteur von TuttoFrosinone.com.
Die "Ciociari" sind zum vierten Mal in ihrer 120-jährigen Klubgeschichte in die Serie A aufgestiegen. Endlich wollen sie dort auch den Klassenerhalt schaffen.
"Schmids Beitrag war entscheidend"
Aktuell sieht es nicht nur gut, sondern sogar sehr gut aus. Frosinone liegt nach elf Runden mit sechs Siegen und zwei Remis auf dem sechsten Platz, vor Branchengrößen wie Juventus, Napoli und Atalanta.
"Der Saisonstart war außergewöhnlich. Schmids Beitrag war entscheidend", ist sich Martini sicher. Zwei Tore und vier Assists hat der 42-fache ÖFB-Teamspieler schon auf dem Konto.
Nicht nur er, sondern drei weitere Frosinone-Kicker sind in den Top-11 der Scorerliste zu finden. Stürmer Antonio Raimondo hat schon acht Treffer bejubelt, Giorgi Kvernadze glänzt mit drei Toren und fünf Vorlagen, Giacomo Calò hat fünf Tore und einen Assist verbucht.
Nur die Roma (31), Inter (28) und Lazio (25) haben in der Serie A mehr Tore geschossen als der Aufsteiger.
Intensiver, offensiver Fußball
Trainer Massimiliano Alvini hat seine Herangehensweise im Vergleich zur Aufstiegssaison nicht verändert, will mit jenem Fußball, der Frosinone schon in der Serie B ausgezeichnet hat, auch in der Serie A reüssieren. Und das gelingt ihm bisher auch.
Frosinone spielt einen intensiven, offensiv ausgerichteten Fußball. Die Mannschaft setzt auf aggressives Pressing, schnelles Umschalten und konsequentes Vertikalspiel.
Er überzeugt sowohl durch seine technische Qualität und seine Vorlagen als auch durch seine wichtige Arbeit gegen den Ball.
Schmid spielt im 4-2-3-1 direkt hinter Sturmspitze Raimondo. Doch die Nummer 10 ist mehr als ein klassischer Spielmacher.
Martini beschreibt: "Er agiert zwischen den Linien und ist die Verbindung zwischen Mittelfeld und Angriff. Er ist ein sehr beweglicher Spieler, der ständig ins Spiel eingebunden ist und sowohl durch seine technische Qualität und seine Vorlagen als auch durch seine wichtige Arbeit gegen den Ball überzeugt."
Zwei Wochen lang Rekordtransfer
8,5 Millionen Euro hat der Klub Mitte August an Werder Bremen überwiesen, um Schmid bis Sommer 2030 unter Vertrag nehmen zu können.
Zwei Wochen lang war das der Rekordtransfer des Klubs, ehe Stürmer Tomas Bobcek für 10,7 Millionen Euro von Lechia Gdansk losgeeist werden konnte. Im Gegensatz zu Schmid spielt er bislang aber praktisch keine Rolle.
Das Investment aus den USA
Möglich hat all das "Clara Vista Investment Partners" gemacht. Die US-Gesellschaft hat im Juli etwas mehr als 40 Millionen Euro hingeblättert und sich damit eine Mehrheitsbeteiligung von 80 Prozent am Klub gesichert.
"Clara Vista" kontrolliert auch Premier-League-Klub Ipswich Town. Ein Verein aus Spaniens LaLiga soll schon bald ins Portfolio aufgenommen werden.
Der Algorithmus und die zwei Kaliber
"Die Eigentümergruppe arbeitet mit einem Algorithmus und hat sowohl den Kader als auch die Spielweise des Trainers analysiert. Sie sind zum Schluss gekommen, dass ein Spieler für diese Position benötigt wird. Ein Spieler mit Schmids Eigenschaften war das perfekte Puzzleteil, um das offensive Mittelfeld mit Kreativität und Spielübersicht zu vervollständigen", sagt der Chefredakteur von TuttoFrosinone.com.
"Mit der Verpflichtung von Spielern eines solchen Kalibers wie Schmid und Grillitsch", habe man aber nicht unbedingt gerechnet, gibt er zu.
Während "Grillo" verletzungsbedingt erst 53 Minuten auf dem Rasen stand, hat Schmid in der Liga alle elf Spiele von Beginn an bestritten.
Die Kritiken können sich sehen lassen. "Überragend!", war nach dem Doppelpack gegen Atalanta zu lesen. "Frosinones bester Spieler am Platz", hieß es nach dem Duell mit Napoli. "Er bringt Unberechenbarkeit, aber auch Effektivität ins Spiel", wurde er nach dem Duell mit Genoa gelobt.
Eine Lobeshymne
Die "Gazzetta dello Sport" holte vor kurzem zu einer Lobeshymne aus: "Er ist die taktische Schlüsselfigur. Ein so ambitioniertes Team, unterstützt vom stillen, aber tödlichen Talent seiner Nummer 10, kann mit Fug und Recht große Träume haben. Wenn die Leistungen auf diesem Niveau bleiben, wird er unweigerlich die Aufmerksamkeit der Serie A auf sich ziehen."
"Es ist noch zu früh, um über einen Transfer zu sprechen", winkt Martini ab.
Und auch Schmid selbst, der sich mit seiner Familie in Rom niedergelassen hat, scheint aktuell einfach seinen großartigen Start in ein neues Kapitel seiner Karriere zu genießen. Und die mit Schokolade gefüllten Croissants.