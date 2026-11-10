Romano Schmid in Frosinone: Ein Genuss

Die Marketing-Abteilung Frosinones packte ein Klischee aus. Als Romano Schmid und Florian Grillitsch als Neuzugänge des Serie-A-Aufsteigers präsentiert wurden, aßen sie vor den Kameras eine Sachertorte.

Dass auch in der 43.000-Einwohner-Stadt 85 Kilometer südöstlich Roms gut gebacken wird, hat Schmid längst festgestellt.

Zurückhaltung bei den Croissants

In einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport" lacht er: "Die kleinen, mit Schokolade gefüllten Croissants, die man in einem Lokal in der Nähe unseres Trainingsgeländes in Ferentino isst. Ich würde jedes Mal 20 davon bestellen."

Der Steirer ist schnell in Italien angekommen. Während er gelegentlich Croissants genießt, genießen die Frosinone-Fans seine Leistungen auf dem Rasen.