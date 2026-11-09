Die Festung Liebenau ist offiziell eingerissen.

Zu der aktuellen Situation bei Sturm stellen sich die Fragen: Wo liegt der Hund für die schlechten Leistungen begraben und wie geht man mit den am Feld sichtbaren Tatsachen um? Die Ursachen sind schnell gefunden:

Die Defensive, im Frühjahr noch das Prunkstück der Grazer, ist mittlerweile ein Torso, und vorne hat man mit Oumar Diakité jetzt zwar einen Stürmer, der trifft, die angekündigte strukturelle Weiterentwicklung des Spiels mit dem Ball ist aber maximal in Fragmenten zu erkennen.

Sturm im Mittelmaß angekommen

Wenn man nicht das indoktrinierte Umschalten praktizieren kann, gibt es meist viele zweite Bälle, mühsames Nach-vorne-Wühlen über die Flügel und hohe Bälle aus dem Halbfeld zu sehen. Ballstafetten oder Kombinationen im Mittelfeld und damit verbundene Angriffssituationen durch die Mitte: Fehlanzeige.

Die Elf von Fabio Ingolitsch kommt meistens nicht einmal in eine Zone, in der man einen Abschluss von außerhalb des Strafraums versuchen kann. Auch wenn das Fehlen einiger Leistungsträger in Betracht zu ziehen ist, ist das nach einer ganzen Sommervorbereitung trotz allem schlichtweg zu wenig Entwicklung.

Zudem die Gesamtperformance über die Saison, auch bevor die Verletztenliste sehr lang wurde, durchwegs mittelmäßig war. Darüber können einzelne Glanzlichter wie das Stadtderby nicht hinwegtäuschen. Dazu kommt ein weiterer Punkt, und der betrifft die Kommunikation des Cheftrainers.

Verantwortungslos

Die ist immer wieder recht unbedarft. Wir hatten die Causa Yann Massombo, wo er sich mit seinen SMS-Kontakten keinen Gefallen getan hat und der Sprint auf den Schiedsrichter samt Vorwurf einer "Skandalleistung" nach dem Ried-Spiel war auch kein Ruhmesblatt, rote Karte inklusive.

Und Fabio Ingolitsch gab nach Spielen wie gegen Celje und zuletzt Red Bull Interviews, die in mehrerlei Hinsicht zu hinterfragen sind.