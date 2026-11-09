"Heißer Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr, heißer Sand und die Erinnerung daran, dass es einmal schöner war", singt die Grazer Nordkurve immer dann, wenn es dem SK Sturm gerade nicht ganz so gut geht.
Die letzten vier Spiele war das der Fall, denn die waren in der Tat wenig erbauend. An die schönen Spiele im Oktober gegen Olympique Marseille und im Derby muss man sich mittlerweile schon erinnern.
Die Festung war einmal
Seitdem waren da ein weggeschmissenes Spiel gegen Ried, das Cup-Aus gegen Lustenau, ein unansehnliches 1:1 beim WAC, eine Heimniederlage gegen Celje, den schwächsten Gegner in der heurigen Europa League, und jetzt am Sonntag die nächste Pleite in Liebenau gegen Red Bull.
In den letzten beiden Spielen erhielten die Schwoazn zudem glatte sieben Gegentore.
Auch wenn das Fehlen einiger Leistungsträger in Betracht zu ziehen ist, ist das nach einer ganzen Sommervorbereitung trotz allem schlichtweg zu wenig Entwicklung.
Die Festung Liebenau ist offiziell eingerissen.
Zu der aktuellen Situation bei Sturm stellen sich die Fragen: Wo liegt der Hund für die schlechten Leistungen begraben und wie geht man mit den am Feld sichtbaren Tatsachen um? Die Ursachen sind schnell gefunden:
Die Defensive, im Frühjahr noch das Prunkstück der Grazer, ist mittlerweile ein Torso, und vorne hat man mit Oumar Diakité jetzt zwar einen Stürmer, der trifft, die angekündigte strukturelle Weiterentwicklung des Spiels mit dem Ball ist aber maximal in Fragmenten zu erkennen.
Sturm im Mittelmaß angekommen
Wenn man nicht das indoktrinierte Umschalten praktizieren kann, gibt es meist viele zweite Bälle, mühsames Nach-vorne-Wühlen über die Flügel und hohe Bälle aus dem Halbfeld zu sehen. Ballstafetten oder Kombinationen im Mittelfeld und damit verbundene Angriffssituationen durch die Mitte: Fehlanzeige.
Die Elf von Fabio Ingolitsch kommt meistens nicht einmal in eine Zone, in der man einen Abschluss von außerhalb des Strafraums versuchen kann. Auch wenn das Fehlen einiger Leistungsträger in Betracht zu ziehen ist, ist das nach einer ganzen Sommervorbereitung trotz allem schlichtweg zu wenig Entwicklung.
Zudem die Gesamtperformance über die Saison, auch bevor die Verletztenliste sehr lang wurde, durchwegs mittelmäßig war. Darüber können einzelne Glanzlichter wie das Stadtderby nicht hinwegtäuschen. Dazu kommt ein weiterer Punkt, und der betrifft die Kommunikation des Cheftrainers.
Verantwortungslos
Die ist immer wieder recht unbedarft. Wir hatten die Causa Yann Massombo, wo er sich mit seinen SMS-Kontakten keinen Gefallen getan hat und der Sprint auf den Schiedsrichter samt Vorwurf einer "Skandalleistung" nach dem Ried-Spiel war auch kein Ruhmesblatt, rote Karte inklusive.
Und Fabio Ingolitsch gab nach Spielen wie gegen Celje und zuletzt Red Bull Interviews, die in mehrerlei Hinsicht zu hinterfragen sind.
Seine Spieler als Slalomstangen zu bezeichnen, die beim Verteidigen die Basics vermissen ließen, ist wenig reflektiert, lenkt nur von seiner eigenen Verantwortung ab und lässt die Benennung der Probleme im Spiel nach vorne komplett außen vor.
Sowohl nach dem Europa-League-Match als auch nach dem Ligaspiel gegen Red Bull war der Ingolitsch-Tenor: Wir sind eigentlich total geil, wir werfen nur durch individuelle Abwehrfehler alles weg. Seine Spieler würden verteidigen wie Hydranten und so lasse man sich die Butter vom Brot nehmen.
Sorry, aber das ist als Analyse zu wenig, das greift zu kurz, das ist ein Wegschieben der Trainerverantwortung.
Es stünde dem Mann aus Bischofshofen besser zu Gesicht, nicht wiederholt den Umstand zu betonen, dass Sturm eigentlich viel besser war, viel mehr Chancen hatte und es im Grunde unbegreiflich sei, dass man diese Spiele verloren habe. Das macht keinen schlanken Fuß und es ist außerdem ein Verbiegen der Wahrheit.
Braucht es offensiven Support?
Ja, die Verletztenliste ist lang und das kostet Substanz. Die strukturelle Thematik der spielerischen Weiterentwicklung hat damit aber nur am Rande etwas zu tun. Im Sommer hat Fabio Ingolitsch erklärt, es ginge neben spielerischen Elementen der Einzelspieler – da greift eventuell das Fehlen von Otar Kiteishvili oder Filip Rozga – aber eben vor allem um das Positionsspiel und die Abläufe am Feld. Und da ist, wie gesagt, wenig passiert.
Fabio Ingolitsch hat bei seinem Antritt in Graz gesagt, er wolle seine DNA in den Klub bringen. Nach mittlerweile fast einem Jahr in Graz, ist aber nicht so ganz klar, was diese DNA sein soll.
Der Cheftrainer würde kommunikativ punkten, wenn er diese gesammelten Probleme offen anspricht und erklärt, was zu tun bleibt und was er sich dazu überlegt. Seine Spieler als Slalomstangen zu bezeichnen, die beim Verteidigen die Basics vermissen ließen, ist wenig reflektiert, lenkt nur von seiner eigenen Verantwortung ab und lässt die Benennung der Probleme im Spiel nach vorne komplett außen vor.
Und noch eine Anmerkung dazu: Es wäre kein Eingeständnis von Schwäche, sich zusätzliche Kompetenz ins Trainerteam zu holen, sondern ein Zeichen für Managementqualität. Es wird nämlich nicht alles gut werden, wenn nur die Verletzten wieder zurückkommen und man derweil "individualtaktisch" arbeitet, wo der Coach die Probleme ausmacht.
Es fehlt nicht nur am Abwehrverhalten und dem einen oder anderen Leistungsträger, es fehlt an offensiven Lösungen und an der angekündigten Weiterentwicklung des Spiels. Vielleicht wäre Unterstützung für den Chefcoach in diesem Bereich hilfreich und sinnvoll.
Fabio Ingolitsch hat bei seinem Antritt in Graz gesagt, er wolle seine DNA in den Klub bringen. Nach mittlerweile fast einem Jahr in Graz, ist aber nicht so ganz klar, was diese DNA sein soll.