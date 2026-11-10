Der Siegeszug der Laptoptrainer?

Vier Trainer der Top-6-Klubs der ADMIRAL Bundesliga wissen nicht, wie es ist, ein Fußballspiel in der höchsten Liga zu absolvieren.
Insgesamt haben sieben Vereine Chefcoaches, die nie so hoch oben gekickt haben, GAK-Coach Gerald Scheiblehner hat 15 Bundesliga-Minuten in der Vita, Lustenaus Markus Mader kickte in zwei Saisonen in den 80ern insgesamt 20 Mal in der zweithöchsten Spielklasse.
Bleiben nur Didi Kühbauer, Markus Schopp und Manfred Schmid, die langanhaltende Profikarrieren hingelegt haben und demzufolge als das Gegenteil dessen gelten, was Mehmet Scholl vor mehr als zehn Jahren "Laptoptrainer" nannte. Damit meinte er jene Trainer, die Taktik in den Vordergrund stellen und selbst nie auf höchstem Niveau spielten.
Könnte es ein rot-weiß-roter Trend sein, dass vermehrt Trainer Bundesliga-Teams coachen, die selbst keine oder nur wenig Erstligaerfahrung haben? Sind Ex-Profis out und Trainer ohne große Spielerkarriere in? Oder handelt es sich nur um eine Momentaufnahme?
90minuten hat deshalb die Trainer zum Saisonstart vor 30, 25, 20, 15, zehn und fünf Jahren sowie der aktuellen Saison untersucht. Der Saisonstart wurde herangezogen, weil diese Trainerentscheidungen fundierter sein sollten als im November oder April. Verglichen wurden ihr Alter, ihre Einsätze in der höchsten österreichischen Liga und ihre A-Länderspiele.
Durchschnittliche Werte
Saison
Alter
A-Ländersp.
Erstliga-Spiele
1996/97
45,1
10,3
254,9
2001/02
48,5
23,8
221
2006/07
48,3
6,8
177,1
2011/12
48,9
21,9
304,1
2016/17
47,8
9,8
267,4
2021/22
50,75
18,42
197,83
2026/27
44,8
10,3
103,42
Die Grafik zeigt beim Durchschnittsalter der Trainer über die untersuchten Saisonstarts keine klare Entwicklung. Aufgrund der kleinen Stichproben von zehn bzw. zwölf Trainern sind die Werte allerdings nur eingeschränkt aussagekräftig. Auch bei den A-Länderspielen schwanken die Durchschnittswerte ohne klaren Trend.
Interessant ist daher auch der Median, der weniger stark von einzelnen Trainern mit besonders vielen Einsätzen beeinflusst wird. Bei den Erstligaeinsätzen zeigt sich dabei eine auffällige Entwicklung.
Medianwerte
Saison
Alter
A-Ländersp.
Erstliga-Spiele
1996/97
43
0,5
221
2001/02
48,5
5,5
142
2006/07
46,5
1
156
2011/12
46
4
413
2016/17
47,5
0
368,5
2021/22
51
0
152
2026/27
43
0
0
Besonders auffällig ist der Median bei den Erstligaeinsätzen: Er liegt zum aktuellen Saisonstart bei null. Damit hatte mindestens die Hälfte der untersuchten Trainer keine Einsätze in einer höchsten Liga. Sprich:
Junge Trainer gab es schon immer, wie 1996/97 Meistertrainer Heribert Weber (41), Ried-Überraschungstrainer Klaus Roitinger (36) und Admira-Trainer Kurt Garger (36) zeigen.
Im Gegensatz zu den ersten vier Saisonen sinkt der Medianwert bei den A-Länderspielen schon 2016/17 auf null. Zum untersuchten Saisonstart hatten nur Didi Kühbauer, Markus Schopp und Ferdinand Feldhofer A-Länderspiele absolviert.
Die Erstliga-Erfahrung war schon früher einmal gering, als vermehrt Trainer mit wenig Profierfahrung eingesetzt wurden, wie 2006/07 etwa Helmut Kraft (Ried) oder Franz Lederer (Mattersburg). Nach einem Hoch fällt der Median wieder; dieses Jahr beträgt er null.
Ein anderer Karriereweg
Die Stichproben zeigen also, dass die Anzahl an Trainern mit Profierfahrung zurückgeht. Dafür gibt es mehrere Gründe.
So haben sich die Rahmenbedingungen beispielsweise geändert. Peter Pacult ging in den 80er-Jahren noch als Nationalspieler Briefe austragen, Herbert Prohaska und Hans Krankl sind gelernte Automechaniker. Nichts gegen diese Berufe, aber es ist wohl verständlich, dass diese Kicker lieber im Fußball bleiben und nicht nach der Karriere Pickerl-Überprüfungen durchführen oder Briefe austragen wollten.
Wer wie Prohaska damals sieben Jahre in einer Topliga spielt, verdient heutzutage Millionen. Wer mit diesem Batzen Geld halbwegs gut umgehen kann, wird wohl keiner "normalen" Arbeit mehr nachgehen müssen – und will sich dann nach 15 oder gar 20 Jahren, die dem FIFA-Spielplan folgten, gar nicht mehr einbringen.
Andere Trainer
Auf der anderen Seite wird der Trainerberuf immer komplexer, datengetriebener, analytischer, wissenschaftlicher und kommunikativ anspruchsvoller. Sich all diese Kompetenzen neben einer Laufbahn anzueignen, ist schwierig. Es gibt zudem viel mehr Stellen für Fußballtrainer, vor allem im Nachwuchs- und Akademiebereich.
Darüber hinaus sind die Klub- oder Sportchefs auch kreativer oder professioneller, je nach Lesart. Reichte es vor ein paar Jahren, bei einer Endrunde bzw. im Nationalteam gespielt zu haben, wird viel genauer hingesehen, welche Kompetenzen der Übungsleiter mit sich bringt. Darüber hinaus lassen sich auch Ablösesummen lukrieren, was angesichts einer Verweildauer von durchschnittlich 396 Tagen eine weitere Einnahmequelle sein kann.
Das sagt der ÖFB
Für die Trainerausbildung verantwortlich ist der ÖFB. Dort ist Thomas Eidler seit acht Jahren tätig und seit sechs Jahren der Gesamtleiter der ÖFB-Trainerakademie.
Er verweist im 90minuten-Gespräch darauf, dass Österreich mit 47,4 Jahren (Saisonen von 2020 bis 2025) hinsichtlich des Traineralters zwar exakt im Durchschnitt bei der UEFA liegt, aber hinsichtlich des ersten Trainerjobs im Profibereich mit 33,6 Jahren fast drei Jahre unterhalb des UEFA-Schnitts. Sieht man sich die letzten Pro-Lizenz-Kurse an, sitzen dort auch vermehrt Coaches ohne Spielerfahrung auf A-Level.
Manche Kompetenzen kann einer, der nie professionell gekickt hat, nicht haben; aber einer wie Chris Ilzer, der schon früh die Karriere beendet und sich dann hinaufarbeitet, hat umgekehrt Wissen in anderen Bereichen, das ein gleichaltriger Ex-Profi mit 35, 36, 37 Jahren gar nicht haben kann.
Waren es früher vornehmlich Ex-Profis, die die begehrten Pro-Lizenzen ergatterten, ist das seit einigen Jahren anders. Als 2021 der Zugang zum Pro-Lizenz-Kurs für Nicht-Profis erleichtert wurde, definierte der ÖFB zudem 80 Kompetenzen.
Allgemein sagt Eidler dazu: "Manche Kompetenzen kann einer, der nie professionell gekickt hat, nicht haben; aber einer wie Chris Ilzer, der schon früh die Karriere beendet und sich dann hinaufarbeitet, hat er umgekehrt Wissen in anderen Bereichen, das ein gleichaltriger Ex-Profi mit 35, 36, 37 Jahren gar nicht haben kann."
In der Ausbildung verteilt sich der Anteil von Ex-Profis und reinen Trainern laut Eidler in den letzten Jahren ungefähr gleichmäßig. Das, betont er, sei dem ÖFB auch wichtig.
Mehr Biss gegen mehr Erfahrung
Warum vermehrt Nicht-Profis Coaches werden, lässt sich für den Trainerausbildner aber keinesfalls an einem Grund festmachen. Das Berufsfeld ändert sich natürlich.
Dass Trainer wie Maximilian Senft oder Miron Muslic - also jene ohne Karriere auf der höchsten Ebene - ihre Klubs sehr gut nach außen vertreten, wird aktuell auch kaum jemand bezweifeln. Denn neben fußballerischen Kompetenzen geht es heutzutage um die Interpretation von Daten, die richtigen Schlüsse aus Analysen und vor allem auch um Kommunikation, nach innen und außen.
Es ist denkbar, dass jemand, der sich den Traum vom Profi nie erfüllen konnte und stattdessen Trainer sein wollte, einen anderen Hunger mitbringt als jemand, der seine Karriere als Spieler beenden konnte.
Ein Ex-Profi kann für einen Verein aber auch sehr viel mitbringen, wenn er selbst 15 Jahre auf dem Feld gestanden ist. Zudem setzen Vereine zuweilen gerne auf bekannte Gesichter.
Kühbauer saß schon bei sechs Bundesliga-Vereinen am Trainerstuhl. Der kriselnde WAC holte Manfred Schmid zurück, der neben dem WAC auch schon die Austria und Hartberg betreut. Es gibt auch Projekte, um Ex-Teamspieler im Fußball zu halten, wie der aktuelle UEFA-B-Diplomkurs für A-Teamspieler zeigt.
Fazit: Mal sehen
Eidler wehrt sich gegen die Bezeichnung "Laptop-Trainer". Ein guter Trainer sei ein guter Trainer und der werde letztlich an Ergebnissen gemessen. Ganz so zufällig ist die Entwicklung aber aus all den genannten Gründen nicht. Gewinnen nun die Laptop-Trainer? Derzeit sieht es danach aus.
Und ob all die Ex-Teamspieler – von A wie Alaba bis W wie Maximilian Wöber – nach vielen Jahren im internationalen Fußball wirklich die Lust aufbringen, ihre Trainerkarriere am Freitagabend bei Kapfenberg gegen den FAC zu starten, muss schlichtweg dahingestellt werden.