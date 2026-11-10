Der Siegeszug der Laptoptrainer?

Vier Trainer der Top-6-Klubs der ADMIRAL Bundesliga wissen nicht, wie es ist, ein Fußballspiel in der höchsten Liga zu absolvieren.

Insgesamt haben sieben Vereine Chefcoaches, die nie so hoch oben gekickt haben, GAK-Coach Gerald Scheiblehner hat 15 Bundesliga-Minuten in der Vita, Lustenaus Markus Mader kickte in zwei Saisonen in den 80ern insgesamt 20 Mal in der zweithöchsten Spielklasse.

Bleiben nur Didi Kühbauer, Markus Schopp und Manfred Schmid, die langanhaltende Profikarrieren hingelegt haben und demzufolge als das Gegenteil dessen gelten, was Mehmet Scholl vor mehr als zehn Jahren "Laptoptrainer" nannte. Damit meinte er jene Trainer, die Taktik in den Vordergrund stellen und selbst nie auf höchstem Niveau spielten.

Könnte es ein rot-weiß-roter Trend sein, dass vermehrt Trainer Bundesliga-Teams coachen, die selbst keine oder nur wenig Erstligaerfahrung haben? Sind Ex-Profis out und Trainer ohne große Spielerkarriere in? Oder handelt es sich nur um eine Momentaufnahme?

90minuten hat deshalb die Trainer zum Saisonstart vor 30, 25, 20, 15, zehn und fünf Jahren sowie der aktuellen Saison untersucht. Der Saisonstart wurde herangezogen, weil diese Trainerentscheidungen fundierter sein sollten als im November oder April. Verglichen wurden ihr Alter, ihre Einsätze in der höchsten österreichischen Liga und ihre A-Länderspiele.