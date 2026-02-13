Nach Stripfing vielleicht Klagenfurt? So reagiert die Konkurrenz

Dieses Jahr hätte es das letzte Mal drei Absteiger gegeben. Durch den finanziellen Crash des SV Stripfing sind es nur noch zwei. Und entweder muss die Klagenfurter Austria den Spielbetrieb während der Saison einstellen oder danach absteigen. Alternativ könnten weniger Aufsteiger aus den Regionalligen kommen – dann könnte es sogar gar keinen Absteiger geben.

Dieser Fall tritt ein, wenn aus den Regionalligen nur zwei statt drei Vereine aufsteigen können bzw. wollen. Das Rennen bleibt eng.

Den aktuell Letzten, Schwarz Weiß Bregenz, und die achtplatzierte Salzburger Austria trennen nur neun Punkte. In 14 Spielen und mit der Dreipunkteregel ist dieser Abstand überschaubar.

Was sagen also all diese abstiegsbedrohten Klubs? 90minuten hat in der unteren Tabellenhälfte der 2. Liga nachgefragt.

Eh schlimm, aber...

Die Antworten auf die Frage, ob ein Ausscheiden eines zweiten Klubs viel erleichtern würde, wurden leider von Bregenz (10 Punkte) und Kapfenberg (15) nicht beantwortet.