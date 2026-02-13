Austria Klagenfurt: Skurriler Worst Case möglich

Die Sachlage rund um Austria Klagenfurt ist derzeit so kompliziert, dass selbst Kenner der Materie die Haare raufen.

In erster Instanz wurde dem damaligen Bundesligisten letzte Saison die Lizenz verweigert, eine Zusage des umstrittenen Mäzens Helmut Kaltenegger und seiner TGI Gold sicherte im Nachsitzen die Spielerlaubnis für die ADMIRAL Bundesliga.

Im Zuge der Lizenzierung hatte der Goldhändler laut eigenen Angaben 700.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Summe sollte aber nur im Falle des Klassenerhalts an die Austria gehen.

Der Austria fehlen laut Medienberichten mittlerweile 1,5 Millionen Euro, vor allem Finanzamt und Gebietskrankenkassa wollen Geld sehen. Am letztwöchigen Freitag wurde das Konkursverfahren nach längerem Hin und Her eröffnet.

Wird die Insolvenz festgestellt, muss der Klub am Ende der Saison absteigen. Bis 20. Februar hat der Verein aber noch die Möglichkeit, einen sogenannten Rekurs einzubringen. Im Zuge dessen kann der Verein darlegen, dass man zahlungsfähig ist.