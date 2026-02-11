Rapids Wirtschafts-Geschäftsführerin Daniela Bauer bekam exakt an ihrem 40. Geburtstag ein Geschenk in Höhe von 160,42 Millionen Euro.

Allerdings nicht auf das persönliche Konto überwiesen, sondern als Kennzahl auf Papier, die eine Hilfestellung bei der Aufstellung weiterer Mittel für den SK Rapid sein soll.

So hoch fiel laut einer Studie die österreichweite Wertschöpfung des Vereins in der Saison 2024/25 aus. Laut der Studie "Die ökonomische und sozio-ökonomische Bedeutung des SK Rapid", erstellt unter der Leitung von Dr. Anna Kleissner - die eine ähnliche Untersuchung mit und für den ÖFB vor zwei Wochen vorstellte.

Konkreter Werbewert für Sponsoren

Damit hat die Finanzverantwortliche konkrete Zahlen in der Hand, um etwa den Werbewert für existierende und potenzielle neue Sponsoren zu beziffern. Alleine diese Summe belief sich laut der Studie auf 47,2 Mio. Euro - und damit mehr, als aktuell durch diesen Bereich eingenommen wird.

Gesamt 884 Jobs, zum Teil geschaffen, zum Teil durch Investitionen seitens Rapid abgesichert, ließen sich auf den Verein zurückführen.

Tabelle: Wertschöpfung des SK Rapid 2024/25

Quelle: Studie "Die ökonomische und sozio-ökonomische Bedeutung des SK Rapid"

Angaben in Millionen Euro