Legionärs-Check: "Goalgetter" Friedl und "Edel-Joker" Ballo

Was aufgefallen ist:

England-Export Thierno Ballo half seinem Klub Millwall zum Sieg gegen den FC Southampton. Der Offensivspieler wurde in der 78. Minute eingewechselt und bereitete in der siebten Minute der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer vor. Es war bereits sein fünfter Scorerpunkt für den Championship-Klub.

Jubeln durfte auch Benedikt Pichler. Der Stürmer erzielte beim 3:0-Sieg von Hannover 96 gegen den KSC sein zweites Saisontor zum zwischenzeitlichen 2:0.

Abwehrspieler Marco Friedl traf beim 1:1 gegen den 1. FC Köln zur zwischenzeitlichen Führung seiner Bremer. Es war gleichzeitig sein erster Saisontreffer.

Robert Zulj wurde beim 2:0-Heimsieg von Buriram United gegen Ratchaburi in der 60. Minute eingewechselt und lieferte zehn Minuten später den Assist zum Endstand.

Deutlich bitterer verlief der Abend für Patrick Pentz und Bröndby IF. Der Tabellendritte kassierte eine überraschende 1:3-Heimniederlage gegen Nachzügler Fredericia. Dem ÖFB-Keeper unterlief dabei in Minute 23 ein Eigentor zum zwischenzeitlichen 1:1.

Seinen zweiten Saisontreffer durfte Arnel Jakupovic beim 2:2 von Osijek gegen Vukovar bejubeln. Der Stürmer machte das zwischenzeitliche 1:0.

Zudem waren einige ÖFB-Kicker am vergangenen Wochenende in Assist-Laune: Julius Ertlthaler lieferte beim klaren 3:0-Heimsieg von Wisla Krakau gegen Stal Mielec die Vorlage zum Endstand.

Landsmann Stefan Feiertag lieferte die Vorarbeit zur 1:0-Führung beim 3:3 von Wieczysta gegen Slask.

Stefan Skrbo assistierte beim 2:0-Heimsieg von Spartak Trnva gegen Komarno den Führungstreffer.

Zudem konnte Stefan Savic beim 2:1-Heimerfolg von Banja Luka die Vorarbeit zum 1:0-Führungstor gegen Zeljeznicar liefern.