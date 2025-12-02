Ein ehemaliger Funktionär des Bundesligisten SCR Altach wird verdächtigt, heimlich Filmaufnahmen von Spielerinnen in den Vereinsumkleideräumen angefertigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Klub selbst reagierte umgehend, als er von den Behörden informiert wurde, das Landeskriminalamt wandte sich in Folge an Betroffene und Angehörige.

Das ist zwar kein direkt körperlicher Übergriff, aber der Fall reiht sich in eine Liste von derartigen Vorfällen im Umfeld österreichischer Profifußballvereine ein.

2022 kam es zu Ermittlungen gegen und später zur Verurteilung wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses eines Vienna-Frauen-Nachwuchstrainers.

Erst im Mai dieses Jahres wurde ein Fall rund um einen WAC-Mitarbeiter publik . Er soll mutmaßlich Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht und Darstellungen von Kindesmissbrauch erstellt haben.

Großes Problem, lange Geschichte

Es sind nicht die ersten und auch nicht die einzigen Fälle, in denen es im Umfeld des österreichischen Sports zu Vorfällen und -würfen aus dem Themenkontext sexualisierter Gewalt kam.