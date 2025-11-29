Wie viel Sinn macht eine Wels-Rückkehr zur Austria?

Moritz Wels hat in den vier Monaten, in denen er als Leihspieler bei der WSG Tirol kickt, 1.322 Spielminuten bestritten.

Das sind viel mehr als die 850 Minuten, die er schon im Trikot des FK Austria Wien verbracht hat.

Genau am richtigen Ort

Kurzum, das Leihgeschäft kennt aktuell nur Gewinner.

Ob er das Gefühl habe, im Moment genau am richtigen Ort für seine Entwicklung zu sein? "Momentan würde ich das schon so sagen", meint der 21-Jährige.

Im direkten Duell der beiden Klubs, das mit einem torlosen Remis endete, konnte der Mittelfeldspieler einige Akzente setzen. "Ja, auf jeden Fall", habe er sich diesmal empfehlen können.

Lob von allen Seiten

"Er macht das gut", lobt ihn Austria-Kapitän Manfred Fischer. FAK-Coach Stephan Helm sieht das genauso: "Er nimmt eine sehr positive Entwicklung, hat sich dort durchgesetzt und ist Stammspieler."

Drei Tore und einen Assist hat der Steirer in 16 Pflichtspielen für die Wattener angeschrieben. Ein Spiel verpasste er, sonst stand er immer in der Startelf.