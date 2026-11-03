ASK Baumgarten: Wie eine bierschwangere Idee Realität wurde

Nach dem Zweiten Weltkrieg findet sich 1945 mit Ludwig Ivanschitz, Stefan Bauhofer und Karl Hombauer wieder eine Truppe zusammen. Sie gründen den FC Baumgarten, der wenig später in ASK umbenannt wird und bereits 1950/51 den Meistertitel in der 2. Klasse feiert und aufsteigt.

Schon in jungen Jahren stellt der Klub 1959 wegen Tumulten bei einem Lokalderby gegen Pöttsching und einer darauf folgenden Platzsperre den Spielbetrieb ein.

1961 folgt die Rückkehr. Nach einem Abstieg geht es langsam bergauf. Ab der Saison 1972/73 spielt der Verein zumindest in der (heute) viertklassigen Landesliga. Insgesamt ist Baumgarten 13 Saisonen in der Regionalliga Ost zu finden. 1999/2000 gelingt der größte Erfolg der Vereinsgeschichte: Man wird Ostliga-Vizemeister hinter dem SV Mattersburg.

Ende 2014 schließlich stellt der Klub den Spielbetrieb ein. Trauriges Detail dazu: Am 11. August 2015 stirbt Franz Kovasich und erlebt die Rückkehr nicht mehr.

Die Legende ist zurück

Dabei gibt es schon zu seinem Lebensende hin Gedankenspiele, den Klub wieder aufleben zu lassen. Es ist eine Runde rund um Clemens Ivanschitz, die sich regelmäßig trifft, über die alte Zeit spricht und bei dem einen oder anderen Bier von einer Reaktivierung des ASK Baumgarten träumt.

Der Instinkt, es wirklich zu machen, erweist sich als goldrichtig. Zum ersten Testspiel gegen den SV Forchtenstein finden sich diesen Sommer knapp 400 Fans am Platz ein. Das allererste Tor des "ASK Baumgarten neu" schießt Sebastian Bogner am 10. Juli, es ist das 1:0 nach wenigen Minuten, auch wenn das Spiel letztlich verloren geht.

Wenige Wochen später, Ende August, besiegelt Ante Bezer das 2:1 und die Baumgartner feiern den ersten Pflichtspielsieg seit dem 20. Mai 2014.