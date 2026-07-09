Das ist der schlechteste Klub Österreichs

26 Spiele, 17:135 Gegentore, ein Punkt. Das ist die Saisonbilanz des SV Oftering.

Seit der Verein 1977 gegründet wurde, kickt man in der 2. Klasse Mitte in Oberösterreich. Der achten Leistungsstufe entkam man nie, das schaffte sonst nur noch ein anderer Verein. So schlecht war man aber überhaupt noch nie.

Ein kleines Trostpflaster: In anderen Bundesländern mag es noch in eine neunte oder wie in Vorarlberg zehnte Liga runtergehen. Aber dort liegen eher 1b-Teams am Tabellenende. Somit sind die Ofteringer das schlechteste Einser-Fußballteam, das nicht mehr absteigen kann. 90minuten hat recherchiert, wieso man noch nicht das Licht abgedreht hat.

Jeder Ort

Die 2.000-Seelen-Gemeinde liegt westlich des Linzer Flughafens bei Hörsching. Dahinter ist die Landeshauptstadt. Im Süden liegen Marchtrenk und weiter westlich Wels, im Norden nicht viel. Bis 2005 gab es hier nicht einmal Straßennamen, die Häuser wurden einfach durchnummeriert.

Sehenswürdigkeiten und Infrastruktur beschränken sich auf ein Wasserschloss und eine Kirche, ein kleiner Greißler, ein Cafe, ein Fleischer, eine Volksschule. Wer einen Supermarkt sucht, findet ihn erst im nahen Hörsching.