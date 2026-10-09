So viel müssen Fans in den Bundesliga-Stadien für Bier "blechen"

Während die Spieler auf dem Rasen ihr Bestes geben, stehen bei den Fans auf der Tribüne ein kühles Getränk und Snacks auf der Tagesordnung.
Wie tief die Zuseher in der ADMIRAL Bundesliga für ein Bier oder Softdrinks in die Tasche greifen müssen, listen wir euch auf. Wir haben nachgefragt, welche Angebote es in den zwölf Stadien gibt, und verraten euch, bei welchem Verein ihr am wenigsten Geld ausgeben müsst.
Eins sei gesagt: Mit unter fünf Euro für ein Bier kommt man in Österreich nicht aus.
Wir fangen mit dem billigsten Bier an und arbeiten uns zum teuersten vor (Alle genannten Preise sind ohne Becherpfand).
#11 - Austria Lustenau
Am wenigsten verlangt Aufsteiger-Klub Austria Lustenau - zusammen mit einem weiteren Verein.
Für ein 0,5L Bier/Radler zahlt man in Vorarlberg 5 Euro. Angeboten wird dieses von der Marke Mohrenbier, hergestellt in Vorarlberg.
Zudem gibt es noch die kleine Variante um 4,20 Euro oder auch ein alkoholfreies Bier um 5 Euro.
Limos und Säfte werden hingegen schon um 3 Euro (klein) beziehungsweise 3,70 Euro (groß) verkauft, während Mineral auf 2,80 oder 3,40 Euro kommt.
#11 - SV Ried
Genau 5 Euro zahlt ihr auch in Oberösterreich bei der SV Ried. Im Angebot steht die Marke "Baumgartner".
Zudem gibt es für hungrige Fans auch ein Menü. Dieses beinhaltet ein Bier und eine Leberkässemmel (7,50 Euro) oder eine "Scharfe" (8,50 Euro).
Ist man besonders durstig, gibt es bei vier Bier einen Mengenrabatt. Diese werden für 18 Euro verkauft.
Möchte man lieber auf Softdrinks zurückgreifen, muss man für diverse Sorten (Coca-Cola, Keli Himbeere, Eistee...) mit 4,50 Euro rechnen. Eine Römerquelle (0,5L) kommt auf 3,50 Euro.
#10 - SCR Altach
Der erste Verein, bei dem das kalte Getränk über 5 Euro kostet, ist der SCR Altach. Genauer gesagt, wird dafür 5,10 Euro verlangt, sowohl mit als auch ohne Alkohol.
Ausgeschenkt wird beim Bundesligisten "Fohrenburger". Auch in Altach wurde die langjährige Partnerschaft zur Brauerei zuletzt bis 2028 verlängert.
Für eine Limo zahlt man hingegen 3,60 Euro, für ein Mineral/Soda 2,70 Euro.
#7 - TSV Hartberg
In Hartberg muss man exakt 5,20 Euro für ein Bier hinlegen.
Bei den Steirern wird die Marke "Stiegl" verkauft, mit der man seit der Saison 2023/24 kooperiert.
Zwischen Bier, Radler und alkoholfreiem Bier wird im Preis kein Unterschied gemacht.
Für ein Cola oder eine Kräuter-Limo lautet der Preis 5 Euro, günstiger ist ein Mineral um 3,80 Euro.
#7 - Sturm Graz
In Graz erhält man Bier von Puntigamer. Preislich kommt man in der Steiermark ebenfalls auf 5,20 Euro.
Für Cola, Fanta oder Almdudler kommt man nur wenig günstiger davon. Für 0,5L wird 4,90 Euro verlangt. Teurer wird es wieder bei Apfelsaft. Diesen gibt es um 5,10 Euro zu kaufen.
Ein großes Mineralwasser (still oder prickelnd) kann man um 3,70 Euro haben.
#7 - GAK
Nachdem der GAK und Sturm Graz sich das Stadion teilen, ist der Kantinenbetreiber der selbe, auch die Preise sind gleich.
#6 - Wolfsberger AC
Zehn Cent mehr verlangt der WAC.
Ein großes Bier beziehungsweise ein Radler kostet im Lavanttal 5,30 Euro, während man für 0,3 Liter 4,20 Euro ausgeben muss. Partner der Wolfsberger ist Puntigamer.
Für eine Limonade wird 4,40 Euro verlangt, während das Mineral prickelnd 3 Euro kostet (2 Euro still).
#5 - WSG Tirol
In Tirol kostet Zipfer Märzen bereits 5,50 Euro. Ebenso der Radler süß oder sauer.
Für Cola, Eistee oder Holunder Sprizz muss man 4,80 Euro ausgeben. 60 Cent günstiger gibt es Sodawasser.
#4 - Red Bull Salzburg
In der Mozartstadt ist man mit einem Preis von 5,60 Euro dabei.
Der Bier-Partner des Vereins ist seit 2005 Stiegl. Auch in Salzburg wird zwischen Stiegl Goldbräu, Stiegl Radler Grapefruit und der alkoholfreien Variante preislich kein Unterschied gemacht.
Zudem werden in der Red Bull Arena diverse "Rauch-Sorten" um 4,40 Euro verkauft, die "Organics" kommen hingegen auf 4,20 Euro.
#2 - Austria Wien
In Wien-Favoriten hat man die Wahl zwischen Schwechater und Gösser-Bier. Von erstgenanntem gibt es Hopfenperle sowie Zwickl, bei Gösser werden ein Radler und Naturgold angeboten. Kosten tut einem das Getränk jeweils 5,70 Euro.
Günstiger sind die Softdrinkpreise. Diese belaufen sich auf rund 4,90 Euro, während eine Römerquelle sowohl still als auch prickelnd 4 Euro kostet.
Zudem gibt es bei der Wiener Austria in der ersten halben Stunde nach Einlass minus 19,11 Prozent auf alle Getränke und Speisen. Eingeführt wurde die "Austria Hoibe" mit dieser Saison. Für ein Bier wird der Preis dann einen Euro billiger.
#2 - SK Rapid
In Hütteldorf ist man mit 5,70 Euro für ein 0,5L-Bier dabei.
Verkauft wird die Marke Gösser. Dabei wird zwischen Natur Radler (5,70 Euro) und Zwickl (5,90 Euro) unterschieden. Wer das antialkoholische Angebot bevorzugt, kann auf Gösser Naturgold (5,70 Euro) zurückgreifen.
Im Gegensatz dazu werden einige Softdrinks wie Cola, Almdudler oder Apfelsaft um 5,10 Euro verkauft.
#1 - LASK
In Linz muss man am meisten Geld für ein Bier blechen. Mit 5,90 Euro (mit/ohne Alkohol oder Radler) ist das Getränk dort so teuer wie sonst bei keinem Bundesliga-Verein.
Seit Jahren setzen die Linzer auf Zipfer. Wer Softdrinks bevorzugt, kann auf Pepsi, 7 Up Zitrone oder Mirinda Orange zurückgreifen. Für alle werden 5,20 Euro fällig. 30 Cent günstiger kommt man bei Almdudler oder Apfelsaft davon. Für ein BWT still oder prickelnd wird 3 Euro verlangt.
Steigende Preise
Fest steht also, die Preise sind seit unserer letzten Analyse im Jahr 2024 noch einmal deutlich gestiegen. Einen Vergleich gibt es hier>>>.