So viel müssen Fans in den Bundesliga-Stadien für Bier "blechen"

Während die Spieler auf dem Rasen ihr Bestes geben, stehen bei den Fans auf der Tribüne ein kühles Getränk und Snacks auf der Tagesordnung.

Wie tief die Zuseher in der ADMIRAL Bundesliga für ein Bier oder Softdrinks in die Tasche greifen müssen, listen wir euch auf. Wir haben nachgefragt, welche Angebote es in den zwölf Stadien gibt, und verraten euch, bei welchem Verein ihr am wenigsten Geld ausgeben müsst.

Eins sei gesagt: Mit unter fünf Euro für ein Bier kommt man in Österreich nicht aus.

Wir fangen mit dem billigsten Bier an und arbeiten uns zum teuersten vor (Alle genannten Preise sind ohne Becherpfand).