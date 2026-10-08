Red Bull Salzburg zu RB Leipzig (2019)

Schon bevor der damals 19-Jährige überhaupt ein Spiel für die Deutschen spielte, stand der Wechsel unter keinem guten Stern. "Das nervt uns alle, wenn immer vom großen Bruder Leipzig gesprochen wird. Diese Phase, dass jeder von uns nach Leipzig gehen will, ist lange vorbei", meinte er in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" kurz vor dem Europa-League-Duell mit RB Leipzig.

Zwei Wochen später wurde sein Wechsel zu Leipzig offiziell. Im ersten Halbjahr fehlte er verletzt, nach seiner Rückkehr saß er zumeist auf der Bank und wollte weg.

Das störte den damaligen RB-Coach. "Es wird keinen im Leben weiterbringen, wenn ich immer nur weglaufe, wenn etwas nicht gut funktioniert", sagte Julian Nagelsmann.

Neben dem Platz gab es das eine oder andere Skandälchen rund um das ÖFB-Talent - Stichwort Protzvideo oder Goldsteak. Nach einem Jahr ging es zuerst leihweise und dann fest nach Gladbach, wo er nach einer soliden ersten Saison jedoch neuerlich nicht glücklich wurde.