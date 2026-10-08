Sportchef Netzer: Die Gründe für die Altacher Krise

90minuten: Die Kaderplanung war in den letzten Wochen immer wieder medial Thema, vor allem der fehlende Stürmer. Wie blicken Sie nach den ersten Spielen auf die Mannschaft? Gibt es Baustellen?

Netzer: Ich vertraue Spielern und Trainerteam zu 100 Prozent. Ich möchte mich nicht mit anderen Teams in der Liga vergleichen, aber unser Anspruch ist es, dass wir Strukturen schaffen, in denen sich Spieler entwickeln können. Altach wird nie in der Lage sein, und da möchte ich niemandem im Kader die Qualität absprechen, dass wir 25 Spieler auf ihrem Karrierepeak nach Altach holen. Für uns gilt es, die richtigen Spieler, für unsere Spielidee zu holen. In weiterer Folge geht es dann darum, diese Spieler weiterzuentwickeln und besser zu machen. Das sollte unser Anspruch sein. Das wird aber auch mal besser und mal schlechter gelingen. Dafür braucht es auf der einen Seite die Strukturen und auf der anderen Seite das Know-how. Ich habe schon im Vorjahr, trotz Cupfinale, in jedem Interview betont, dass auch wieder schwierige Phasen kommen werden. Jetzt müssen wir selbstkritisch sein, enger zusammenarbeiten und dann stärker aus dieser Situation herauskommen.

90minuten: Sie haben vorhin die Transfers angesprochen. Altach hat im Sommer durch den Verkauf von Mohamed Ouedraogo nach Lyon auch knapp zwei Millionen Euro eingenommen. Dennoch wurde davon wenig in Neuzugänge investiert. Wie schwierig ist es für einen Sportdirektor, mit begrenzten Mitteln zu arbeiten?

Netzer: Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Wir haben Rahmenbedingungen, zu denen wir uns alle klar committen und in denen wir auch arbeiten. Im Rahmen dieser Möglichkeiten gilt es, den Job so gut wie möglich zu machen. Wir haben im Sommer viele Spieler geholt, die noch Zeit brauchen, um sich zu adaptieren. Unsere Aufgabe ist es, dass wir die Spieler dorthin entwickeln, wo sie ihr Potenzial optimal ausschöpfen können. Nehmen wir Ouedraogo als Beispiel. Der hatte ein großes physisches Potenzial, dennoch wussten wir, dass er noch Zeit brauchen wird. Klar wird so ein Transfer nicht jedes Jahr passieren, aber so sollte es im Idealfall aussehen. Es muss nicht jeder über die zweite Mannschaft kommen, dennoch ist er ein Paradebeispiel, dass man bei jungen Spielern Geduld mitbringen muss.

90minuten: Solche Transfers bringen aber immer auch ein gewisses Risiko mit.

Netzer: Natürlich ist es schwer vorherzusagen, in welche Richtung es schlussendlich geht. Wir haben im Sommer aber Spieler geholt, die schon etwas weiter sind und andere, die noch etwas Zeit brauchen. Jetzt geht es darum, dass sie sich in dem Gerüst weiterentwickeln. Das ist unser Weg und dazu hat sich jeder im Verein committed.