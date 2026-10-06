VAR: Weniger Kameras, schlechtere Bilder?

Derzeit wird mehr über die Durchführung des VAR diskutiert als über Schiedsrichter-Entscheidungen. Zunächst einmal aber konnte man sich bei der Weltmeisterschaft davon überzeugen, dass fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen nicht nur hierzulande stattfinden.

Dennoch: Es gibt Aussetzer bei TV-Bildern wie bei Sturm Graz gegen den LASK oder schwarze Bildschirme im VAR-Kammerl. Ein Schiedsrichter meint gegenüber 90minuten, so gut wie jede Runde gebe es Probleme rund um die technische Umsetzung vor Ort.

Diese Themen müssen von der Qualität der Schiedsrichterleistungen getrennt gesehen werden. Die Spielleiter liefern eine gute Performance ab, wenn der VAR aber nichts sieht, kann auch logischerweise kein Fehler behoben werden.

Aber VAR-Qualität hängt dabei eng mit der TV-Produktion zusammen möchte man meinen. Schließlich gab es doch bei vielen Spielen in den vergangenen Saisonen mehr Kameras. Und mehr bewegte Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln sollten doch eigentlich für mehr Fairness sorgen. Der Konjunktiv ist bewusst gewählt.

Weniger Bilder, weniger Fehler

Von außen betrachtet ist es so: Es gibt eine neue Produktionsfirma und der TV-Vertrag bringt insgesamt rund ein Viertel weniger Geld pro Saison. Eine süffisante Zwischenbilanz des Schiris lautet: Gut für den VAR: Wer nichts sieht, kann auch keine Fehler machen.