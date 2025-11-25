Legionärs-Check: ÖFB-Teamkicker auch in der Liga in Topform

Was aufgefallen ist:

Da hat wohl jemand den Schwung vom ÖFB-Team mitgebracht: Beim 2:0 von RB Leipzig über Werder Bremen erzielte Xaver Schlager den zweiten Treffer der "Roten Bullen". Vorbereitet wurde dieser von Christoph Baumgartner. Für Schlager war es der erste Treffer für Leipzig seit dem 19. September 2023, damals netzte er in der Champions League gegen Young Boys Bern.

Auch Raul Florucz ist weiter nicht zu stoppen: Der Belgien-Export traf für Saint-Gilloise beim 2:0-Heimsieg über Cercle Brügge zum Endstand. Oluwaseun Adewumi wurde bei den Gästen in Minute 69 eingewechselt.

Einer starken Leistung von Elche-Legionär David Affengruber ist es mitunter zu verdanken, dass der spanische Aufsteiger gegen Ligakrösus Real Madrid ein 2:2 erringen konnte. Der Spanien-Export spielte einmal mehr durch und dirigierte die Elche-Defensive gewohnt sicher.

Zurück auf dem Platz ist indes ÖFB-Teamgoalie Nicolas Schmid (Portsmouth). Er stand im Legionärs-Duell gegen Thierno Ballo (Millwall) erstmals seit 14. September wieder auf dem Platz, damals brach er sich einen Finger. Schmid durfte einen 3:1-Sieg seines Teams bejubeln.

Ermin Mahmic agiert weiter in Topform! Der für Slovan Liberec spielende U21-Teamkicker leistete beim 4:0 über Pardubice einen Assist und setzte damit seine Serie fort: In den letzten drei Spielen lieferte Mahmic drei Tore und zwei Vorlagen.

Getroffen hat er in dieser Saison bereits fünfmal, nun gelang auch die erste Vorlage: Luzern-Legionär Adrian Grbic legte Teamkollege Matteo di Gusto gegen den FC Servette das zwischenzeitliche 2:0 auf, am Ende reichte es dennoch nur zu einem 2:2-Remis.

Einen wichtigen Assist lieferte am Sonntag Andrej Todoroski. Der Flügelspieler in Diensten von Backa Topola (SRB) legte Teamkollege Milan Radin gegen Radnicki Nis den Ausgleich zum 1:1 auf, was letztlich auf der Endstand war.