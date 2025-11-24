Dominik Fitz: "Gar nicht spielen, ist natürlich nicht leiwand"

90minuten: Siehst du große Unterschiede zwischen der MLS und der österreichischen Bundesliga?

Fitz: Ja, ich würde schon sagen, dass in allen Bereichen mehr Qualität vorhanden ist. Man sieht, was für Spieler in der Liga auch spielen und jede Mannschaft hat ein, zwei Starspieler, die auch in Europa in den Top-fünf-Ligen gespielt haben. Und körperlich ist es halt auch anders. Wir sind eher defensiv ausgerichtet. Und das ist gewöhnungsbedürftig. Das verlangt schon sehr viel Laufarbeit und sehr viel Robustheit. Aber ich würde sagen, dass das schon von der Qualität her eine Stufe über der österreichischen Bundesliga ist.

90minuten: War für dich von Anfang an klar, dass du dieses Abenteuer in Amerika machen möchtest, oder hattest du auch im Kopf, dass du gerne nach Deutschland oder in eine andere europäische Liga gehen würdest?

Fitz: Naja, ich muss ehrlich sagen, mir hat die MLS immer schon getaugt. Und als ich dann gehört habe, dass Minnesota Interesse hat, habe ich mir gleich gedacht, das wäre wirklich eine coole Geschichte. Und nach zwei Monaten würde ich es wieder machen. Ich denke, es ist ein guter Schritt, auch wenn es am Anfang noch nicht so läuft. Ich bin überzeugt, dass mit der Zeit auch nächstes Jahr mehr Spielzeit kommt und ich dann meine Tore und Assists machen kann. Ich glaube außerdem, dass meine Spielweise gut zur Liga passt. Es ist der erste Wechsel in meiner Karriere und ich hatte keine Vorstellung davon, was mich erwartet. Deshalb ist es absolut in Ordnung, wie es gerade läuft. Natürlich ist es ärgerlich, dass ich in den letzten drei Spielen nicht zum Einsatz gekommen bin. Aber ich muss es akzeptieren und versuchen, mich ins Team zu kämpfen, vielleicht bekomme ich dann in den nächsten Spielen ein paar Minuten auf dem Platz.

90minuten: War für dich von Anfang an klar, dass das erste halbe Jahr eher eine Eingewöhnungsphase ist und dass es für dich eigentlich erst ab dem nächsten Jahr so richtig losgeht?

Fitz: Ja, genau. Als ich gekommen bin, waren im Grunddurchgang noch vier oder fünf Spiele über und wir waren Dritter in unserer Conference. Da habe ich gewusst, dass es sehr schwer ist, in eine funktionierende Mannschaft hineinzukommen.

90minuten: Im Playoff gegen Seattle gab es ein Elfmeterschießen. Bei der Austria warst du immer Elfmeterschütze. Tut es dann noch etwas mehr weh, dass du in solchen wichtigen Situationen nicht von der Bank kommen kannst, um der Mannschaft zu helfen?

Fitz: Ja, sicher. Hundertprozentig. Ich habe auch gedacht, dass er mich vielleicht reingibt, auch wenn es nur für das Elferschießen ist. Der Trainer kennt mich jetzt noch nicht so gut, glaube ich. Der wird mich in Videos gesehen haben, bevor ich da war und jetzt die sechs, sieben Wochen, in denen ich da bin, trainieren. Und ich glaube, dass das auch irgendwie normal ist, dass er den Spielern vertraut, die schon länger da sind. Ich habe mir da aber auch keine großen Gedanken darüber gemacht, warum er mich nicht eingewechselt hat für das Elferschießen.