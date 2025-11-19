Die Generation Alaba hat geliefert

Da stehen sie, Arm in Arm vor der immer noch bummvollen Tribüne des Ernst-Happel-Stadions und singen gemeinsam mit den Fans "I am from Austria".

Ein Abziehbild des unvergessenen Moments vor eineinhalb Jahren im Berliner Olympiastadion nach dem Sieg gegen die Niederlande.

Diesmal hat ein Unentschieden gegen Bosnien-Herzegowina gereicht, um einen der größten Erfolge in der jüngeren Fußball-Geschichte Österreichs zu feiern.

Ein Drittel der Bevölkerung kennt das nicht

Nach 28 Jahren fährt das ÖFB-Team wieder zu einer Fußball-Weltmeisterschaft. Fast ein Drittel der Bevölkerung dieses Landes hat noch nie eine WM-Teilnahme erlebt.

Die Generation Alaba hat im Herbst ihrer Karriere geliefert. Unisono sprechen alle von einem großen Traum, der in Erfüllung geht.

Zeichen des Willens

Wie sehr sie diese Mission erfolgreich abschließen wollte, war in jedem Moment dieses finalen Showdowns zu spüren.