U17-Talente: Nach der Rückkehr wird's kompliziert

"Die sind ja offenbar so gut, die müssen nach ihrer Rückkehr bei den Profis spielen!"

Der Reflex ist naheliegend, doch er ist zu kurz gedacht.

Die Kicker der ÖFB-U17 sorgen mit ihrem Einzug ins WM-Halbfinale für einen sensationellen und riesigen Erfolg. Daran besteht kein Zweifel. Der Hype ist zurecht immens.

"Sichtbarkeit für den ÖFB-Nachwuchs", wurde an dieser Stelle vor dem Turnierstart gefordert. Es ist eingetreten.

Die bei den Vereinen, sind keine Blinden

Dennoch ist festzuhalten, dass die aktuellen Erfolge gegen Gleichaltrige gefeiert werden. Das sind 16- und 17-jährige Burschen. Der Weg zu den Profis scheint zum Greifen nahe, ein Schritt ist dafür aber schon noch zu tun.

Wer der Meinung ist, dass Einsätze der U17-Teamspieler bei ihren Kampfmannschaften die logische Folge des aktuellen Erfolgslaufs sein müssen, hält zwangsläufig die Verantwortlichen der Vereine – ein Großteil der Stammkräfte spielt für RB Salzburg und die Wiener Austria – für Blinde.

Das sind aber jene Menschen, die die Entwicklung der Kicker seit Jahren intensiv verfolgen, sie im täglichen Training sehen und Vergleiche zu jenen Spielern ziehen können, denen sie eher das Vertrauen schenken.