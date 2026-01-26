Zwei Zuljs in Thailand: "Du spielst nicht in Badeschlapfen"

Schon als kleiner Bub träumte Robert Zulj davon, gemeinsam mit seinem Bruder Peter beim selben Verein zu kicken, während die Eltern zusehen. Aber wie der Fußball bzw. das Leben so ist, dauerte es ein bisschen, bis das Realität wurde.

Vor gut einem Jahr klingelte das Telefon des heute 32 Jahre alten Peter. Er kickt damals bei Changchun Yatai in China. Buriram United möchte ihn haben. Thailand? Da denken viele Menschen ans endgültige Abcashen zum Karriereende. Wenn das nicht eh schon im Reich der Mitte gewesen wäre.

Robert steht damals noch beim LASK unter Vertrag, mit der Möglichkeit, unweit des Geburtsorts Wels auch nach der Karriere im Verein zu bleiben. Doch der ein Jahr ältere Robert entscheidet sich getreu dem Motto "Jetzt oder nie" nach Thailand zu gehen. Alles dazwischen erzählen die beiden im 90minuten-Doppelinterview.

90minuten: Wer an Thailand denkt, denkt an Strand und Co. Buriram ist im Landesinneren, in der Nähe der Grenze zu Kambodscha, es dauert rund vier bis fünf Stunden, bis man das Meer sieht.

Peter Zulj: Korrekt, nach Kambodscha sind es rund 100 Kilometer – also wir machen hier keinen klassischen Strandurlaub. (beide lachen)