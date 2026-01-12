WM-Kandidat Nicolas Schmid: "Fühlt sich immer noch surreal an"

Nach der 0:5-Niederlage am Neujahrstag bei Bristol City war Nicolas Schmid noch ein wenig geknickt. Das Team von Gerhard Struber hatte einen guten Tag erwischt, mit einigen Fehlern im ohnehin riskanten Aufbauspiel tat ihnen der FC Portsmouth aber auch einige Gefallen.

Zum Zeitpunkt des Interviews mit 90minuten stand drei Tage später noch das nächste Ligaspiel gegen Ipswich im Kalender, Schmid erkannte darin einen Vorteil, weil es kaum Zeit zum Zweifeln gegeben hätte. Dass die Partie dann kurzfristig verschoben wurde, weil der Platz im Fratton Park gefroren war, dürfte aber auch kein großer Nachteil sein.

"Man merkt schon, dass wir in den letzten Wochen Breite verloren haben. Beim Heimspiel gegen Charlton war unsere Leistung auch nicht optimal, da haben wir den Sieg mit viel Glauben und Willen erzwungen. Das geht leider nicht immer", erklärt der Torwart.

Portsmouth geht mit einem dünnen Kader durch die Saison, den Verletzungsproblemen attestierte die "BBC" gerade erst "epische Dimensionen". Aktuell fehlen sechs Stammspieler, obendrein wurde auch noch ein Leihspieler abgezogen. Ziel des Vereins ist der Klassenerhalt, aktuell liegt man knapp vor den Abstiegsrängen, spielt aber noch mindestens einmal öfter als sämtliche Konkurrenten.

Einsame Silvesternacht

Die stressige Phase um den Boxing Day hat "Pompey" gut überstanden, Schmid selbst bleibt Befürworter der britischen Tradition: "Über die Feiertage habe ich auf Instagram wieder gesehen, dass viele Leute nach England gekommen sind, um Fußballspiele zu schauen. Ich darf hier auf dem Platz stehen, das ist schon etwas sehr Besonderes."