Zaric exklusiv: Das sind die Pläne des neuen Altach-Trainers

90minuten: Sie wurden heute offiziell als neuer Trainer des SCR Altach vorgestellt. Wie war der erste Tag für Sie persönlich?

Ognjen Zaric: Sehr intensiv, aber natürlich mit großer Freude und viel Energie. Als ich dann in Richtung Stadion gefahren bin, hatte ich sehr positive Gefühle und ich freue mich extrem auf die Aufgabe. Es waren sehr viele Informationen in kurzer Zeit, trotzdem bin ich jetzt voller Tatendrang.

90minuten: Sie haben die Vorfreude schon angedeutet. Altach ist jetzt Ihre erste Trainerstation im Profifußball in Österreich. Wie glücklich macht es Sie, jetzt in der höchsten Liga angekommen zu sein?

Zaric: Sehr. Auch weil ich weiß, dass es privilegiert ist. Die Trainerjobs in Österreich sind natürlich begrenzt und daher ist es etwas Besonderes, hier zu sein. Ich hatte bereits das Glück, als jüngster Trainer in der höchsten Schweizer Liga tätig zu sein. Und ich muss einfach sagen, dass ich den SCR Altach als Klub geil finde.

90minuten: Sie treten in Altach das Erbe von Fabio Ingolitsch an, der zum amtierenden Meister Sturm Graz gewechselt ist. Wie der Salzburger gehören auch Sie zur jungen Trainergeneration. Was zeichnet Ognjen Zaric als Trainer und Mensch aus?

Zaric: Mir ist der menschliche Faktor sehr wichtig. Ich glaube, dass ich schon ein sehr umgänglicher Typ bin. Für mich spielt der Mensch hinter dem Spieler einfach eine große Rolle. Fühlt er sich wohl, kann er sich auch als Spieler besser entfalten. Nichtsdestotrotz geht es auch um Fußballinhalte und da wollen wir unsere Prinzipien und Ideen auf den Platz bringen. Da wollen wir eine gute Intensität und Power zeigen.