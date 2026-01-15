Alajbegovic: Ich habe erst kürzlich mit 'Zladdi’ Freistöße trainiert (lacht). Mit ihm zu üben, macht auf jeden Fall Spaß, man sieht immer noch, dass er eine sehr gute Schusstechnik hat. In Leverkusen habe ich mit Alejandro Grimaldo Freistöße geübt, der zurzeit wohl einer der besten Freistoßschützen der Welt ist. Man kann sich von beiden viel abgucken. Ich will mich in diesem Bereich auf jeden Fall verbessern, hier habe ich noch Aufholbedarf. Mein Ziel ist, in dieser Saison noch mindestens ein Freistoßtor zu schießen.

90minuten: Als du im Sommer 2025 in Salzburg vorgestellt wurdest, war ich mir ehrlicherweise nicht sicher, ob du für Liefering oder für die A-Mannschaft eingeplant bist, umso überraschter war ich dann von deinen ersten Auftritten. Warst du auch ein wenig von dir selbst überrascht, wie schnell du im Erwachsenenfußball Fuß gefasst hast?

Alajbegovic: Es ist auf jeden Fall sehr schnell gegangen. Denn es ist nicht selbstverständlich, direkt vom Jugendfußball in den Profibereich zu kommen, deswegen muss ich dem Klub auch für das Vertrauen danken. Ich habe einfach versucht, von den ersten Trainings an gut zu performen, bin auch von der Mannschaft sehr gut aufgenommen worden - es ist nicht selbstverständlich, dass man als junger Spieler direkt so respektiert wird, das muss man sich normalerweise erarbeiten. Die Mannschaft war sehr hilfsbereit und hat mir vieles erleichtert, das hat meiner Entwicklung mit Sicherheit gutgetan.

90minuten: Du wurdest dann auch gleich mit der Einladung für das bosnische Nationalteam belohnt. War es für dich als gebürtigen Deutschen immer klar, einmal für das Land deiner Eltern auflaufen zu wollen?

Alajbegovic: Ich war ganz früh in meiner Jugend in einem DFB-Camp dabei, hatte damals aber Probleme mit dem Trainer. Dann kam ein Anruf aus Bosnien. Darüber habe ich dann mit meinen Eltern geredet und bin zu dem Schluss gekommen, dass mein Herz eher für Bosnien schlägt. Ich bin sehr stolz für ein Land zu spielen, dem unsere Auftritte so viel bedeuten.

90minuten: Was kann man von einem Edin Dzeko lernen?

Alajbegovic: Er ist einfach ein überragender Spieler, seine Vereins-Vita spricht für sich. Ich habe Riesenrespekt vor ihm und kann viel von ihm lernen. Früher habe ich ihm im Fernsehen zugesehen, jetzt stehe ich mit ihm gemeinsam auf dem Platz. Das macht mich sehr stolz.

90minuten: Gleichzeitig ist mit dem bosnischen Nationalteam sicher auch der bitterste Moment deiner bisherigen Karriere verbunden: Das WM-Quali-Aus in Wien. Wie blickst du mit ein bisschen Abstand auf diesen Abend zurück?