Warum war nach 96 Tagen Schluss beim LASK, Christian Gratzei?

Schopp hatte den Verein Anfang September 2024 auf dem vorletzten Tabellenplatz übernommen. Der Einzug in die Meistergruppe wurde trotz verbesserter Ergebnisse verpasst. Sportlichen Erfolg konnte man dem Steirer aber vor allem im Frühjahr nicht absprechen:

Die letzten vier Ligaspiele vor der Trennung konnte der LASK für sich entscheiden, nur zwei der letzten 13 Pflichtspiele gingen verloren. Dass Schopps Freistellung öffentlich mit sportlicher Entwicklung unter den Erwartungen begründet wurde, sorgte für Verwunderung.

Wie kalt erwischt wurde Christian Gratzei vom frühen Scheitern des gemeinsamen Projekts? "Es hat mich überrascht. Für mich war klar, dass es einen Umbruch in der Kaderstruktur geben muss, weil die Antworten auf die Fragen nach Spielidee, Kaderprofil und Erwartungshaltung in dieser Phase nicht passten."

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern in Linz steht Markus Schopp, der bei Amtsantritt mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet wurde, nicht für intensives Angriffspressing und ein schnelles Umschaltspiel, sondern für Ballbesitz und geordneten Spielaufbau.

Negativentwicklung

Intern habe sich eine Stimmung aufgebaut, die nicht mehr zu stoppen war. "Der LASK hat wegen seiner guten Voraussetzungen einen hohen Erwartungsdruck. Am besten sollte man nicht nur gewinnen, sondern dominant spielen. Dafür war die Mannschaft zu meiner Zeit aber einfach noch nicht bereit. Ich hatte den Eindruck, dass die Entwicklung in eine stabile Richtung geht, die darüber hinaus viel zulässt."

Siege alleine hätten nicht gereicht, meint er. "Der Fokus lag sofort auf der Frage: 'Warum war es nicht dominant genug?' – dieses 'Es ist immer zu wenig' war spürbar." An Personen möchte Gratzei diese Entwicklung nicht festmachen: "Das wäre unseriös. Mir geht's um die Dynamik."