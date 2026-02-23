Sturm Graz: Der Umbruch muss überall ankommen

Sturm erkämpfte gegen Schlusslicht Blau-Weiß Linz einen 1:0-Heimsieg und steht damit fix in der Meistergruppe. Das ist freilich eine gute Nachricht.

Es nimmt Druck vom neuen Trainer, der damit zumindest in den nächsten beiden Runden etwas entspannter an die Sache herangehen und den Fokus auf die Dinge legen kann, die das Werkl wieder besser ins Laufen bringen sollen.

Die noch bessere Nachricht ist, dass in der abgelaufenen Woche die Zeit offenbar genutzt wurde, um auch intern zu einigen Dingen noch mehr Klarheit zu gewinnen. Man hat erkannt, dass Vieles bei den Schwoazn (Umbruch, Finanzsituation, Kaderqualität) nicht ausreichend und viel zu spät kommuniziert wurde.

Die Information muss unters Volk

Präsident Christian Jauk verwendete das Wort "Umbruch" im Sky-Pauseninterview ganze drei Mal und hat damit erreicht, dass auch so manche Kommentatoren in großen Zeitungen als letzte Gruppe auf den Zug aufgesprungen sind. Plötzlich wurde sogar dort erkannt und vor allem benannt: "Öha, bei Sturm, da ist ja ein Umbruch im Gange."