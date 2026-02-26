"Ein Meilenstein" - Neue Zeitrechnung im LASK-Nachwuchs

Auf dem Gelände rund um das voestalpine Stadion, ehemals unter anderem als Waldstadion bekannt, kann auf insgesamt fünf Trainingsplätzen trainiert werden.

Neben der zweiten Mannschaft des LASK haben 154 Nachwuchsspieler hier mittlerweile ihre sportliche Heimat gefunden, diesen könne man nun "eine Top-Infrastruktur, Top-Trainingsbedingungen bieten", so Grubeck.

"In der Trainingsgestaltung wird eins zu eins wie bei den Profis gearbeitet: Training Load Calculation, alle Plätze sind mit Videosystemen ausgestattet, damit wir individuell als auch mannschaftstaktisch jede Trainingseinheit analysieren können, es wird mit GPS-Systemen gearbeitet, um die Spieler ab der U15 weg optimal zu belasten", führt der Ex-Profi aus.

"Uns ist ganz wichtig, auch Persönlichkeiten auszubilden"

Sportlicher Leiter der Akademie ist Carlos Chaile, der in dieser Funktion zuvor jahrelang in der AKA St. Pölten NÖ tätig war. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Fußballer mit Wiedererkennungswert auszubilden. "Mein Wunsch wäre, dass unsere Spieler Kämpfer sind", so der Argentinier.

Neben einer intensiven Spielweise soll einen schwarz-weißen Nachwuchskicker "Professionalität, am Platz und außerhalb" auszeichnen. Damit eine solche gewährleistet ist, wird auch viel Wert auf die schulische Bildung der Kinder in Pasching gelegt.

"Uns ist ganz wichtig, neben Fußballern auch Persönlichkeiten auszubilden", ergänzt Nachwuchsleiter Philipp Leeb.

"In diese Akademie wollte keiner gehen"

Leeb steht in seiner Funktion in regelmäßigem Austausch mit den Eltern der Jungfußballer. Der Umzug nach Pasching habe unter diesen "für großen Wirbel gesorgt, weil man sieht: Hier entsteht etwas. Wir bieten als Verein jetzt ein durchlässiges Bild. Wir können den Spielern eine Vision bieten, wo es hingehen kann."

Die eingangs erwähnte mangelnde Durchlässigkeit aus der LASK-Akademie nach oben sei laut Gruber schlicht daran gelegen, dass nicht genügend talentierter Nachwuchs angeworben werden konnte.

"Wenn man die besten Jugendlichen aus Oberösterreich nicht bekommt, wird es relativ schwer, diese Jungs nach oben in die erste Mannschaft zu bringen", gibt der CEO zu bedenken.

Das ehemalige Akademiegelände im Trainingszentrum Seidelbastweg in Linz, "kann man eigentlich nicht herzeigen. Das ist bei weitem nicht das, was einer Fußballakademie entspricht", sagt Gruber über die veralteten Räumlichkeiten. "In diese Akademie wollte keiner gehen."

Es geht um die Prass', Floruczs und Ballos von morgen